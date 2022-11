Projekt vodozádržných opatrení na námestí v Prievidzi nebude

Prievidza 16. novembra (TASR) - Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v Prievidzi samospráva nakoniec zatiaľ nebude realizovať. Dôvodom je navýšenie cien stavebných materiálov, ktoré by investíciu z fondov Európskej únie predražili o 40 percent. Informoval o tom prednosta mestského úradu Norbert Turanovič.



"Zhotoviteľ doručil v júli na mesto list, v ktorom upozorňuje na to, že v dôsledku mimoriadnej situácie v stavebníctve a cien stavebných materiálov nemôže dielo zrealizovať za vysúťaženú cenu. Z tohto titulu požadoval navýšenie ceny o 40 percent," ozrejmil Turanovič.



Samospráva podľa neho komunikovala aj so Slovenskou agentúrou životného prostredia, ktorá s navýšením o 40 percent nesúhlasila. V októbri preto mesto uzatvorilo dohodu so zhotoviteľom o odstúpení od zmluvy a projekt zatiaľ realizovať nebude. Nenávratný finančný príspevok (NFP) ešte na účet nedostalo, len mu ho ministerstvo schválilo.



Cieľom projektu bolo odvedenie dažďovej vody prostredníctvom dažďovej kanalizácie z nepriepustných povrchov, ako sú strechy, betónové a asfaltové plochy, do vsakovacej plochy, respektíve nádrže, ktorá mala zabezpečiť transformáciu zrážok do podzemných vôd v rámci existujúcich hydrogeologických štruktúr. Dažďovú vodu mali odviesť z časti troch budov, ktoré sú vo vlastníctve mesta, a z časti námestia.



Na investíciu schválilo Ministerstvo životného prostredia SR mestu NFP vo výške 164.577,44 eura. V zmysle zmluvy o dielo mal dodávateľ investíciu zrealizovať za 175.373,56 eura.