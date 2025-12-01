< sekcia Regióny
Projekt vodozádržných opatrení v Myjave sa blíži do finále
Zhotoviteľom je spoločnosť Batea-Stav s cenovou ponukou 738.777,54 eura s DPH.
Autor TASR
Myjava 1. decembra (TASR) - Projekt realizácie vodozádržných opatrení v meste Myjava sa nachádza pred ukončením poslednej tretej etapy. Nasledovať budú finálne úpravy, ako napríklad navozenie zeminy na rozšírené plochy verejnej zelene. Radnica tiež aktuálne čaká na vhodné počasie na vyasfaltovanie zarezaných komunikácií v blízkosti nových chodníkov. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
„Všetky tri etapy, ktoré boli naplánované do konca novembra, boli aj dodržané. Práce aktuálne finišujú, hlavná stavebná časť je hotová, čiže celé územie medzi ulicami Námestie M. R. Štefánika, Hurbanova a 1. mája je zrealizované. Sú rozšírené zelené plochy, hotové povrchy chodníkov a všetky tieto stavebné úpravy,“ priblížil.
Ako uviedol hovorca, po dokončení projektu, v rámci porealizačnej fázy, budú na budúci rok na jar upravené plochy verejnej zelene, má byť spravený nový výsev a výsadba tak, aby projekt splnil svoj účel.
Zhotoviteľom je spoločnosť Batea-Stav s cenovou ponukou 738.777,54 eura s DPH. Práce sa začali 25. augusta. Projekt je financovaný z eurofondov. Ešte v decembri 2024 podpísalo mesto Myjava s Ministerstvom životného prostredia SR zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku vo výške 990.484,80 eura.
