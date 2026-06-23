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Projekt vráti silu značke Bielych Karpát, spája ľudí i remeslá
Biele Karpaty sú síce rozdelené štátnou hranicou, ale z pohľadu tradícií, kultúry a remesiel tvoria jeden jediný celok, zhodnotila projekt Hana Machů, projektová manažérka za českú stranu.
Autor TASR
Hostětín/Trenčín 23. júna (TASR) - Prekonať izoláciu lokálnych producentov, modernizovať prezentáciu ich práce a posilniť regionálnu identitu bez ohľadu na štátnu hranicu bolo hlavným cieľom česko-slovenského projektu Tradice Bílých Karpat - značka, ktorá spája. Projekt priniesol aktivity zamerané na podporu lokálnych producentov, propagáciu regiónu a upevnenie susedských vzťahov. Informoval o tom Richard Medal z Centra environmentálnych aktivít Trenčín.
Vďaka podpore Európskej únie a programu Interreg Slovensko - Česko sa podarilo vytvoriť nový spoločný web, certifikovať nových držiteľov značky, zorganizovať exkurzie aj jarmoky a zviditeľniť jedinečné kultúrne dedičstvo na oboch stranách spoločnej hranice. Významnou aktivitou projektu bolo rozšírenie siete producentov o nových držiteľov značky. Záujemcovia o prestížne označenie museli splniť prísne kritériá, medzi ktoré patrí vysoká kvalita, podiel ručnej práce, využívanie miestnych surovín a ekologicky šetrný prístup k prírode Bielych Karpát.
„Biele Karpaty sú síce rozdelené štátnou hranicou, ale z pohľadu tradícií, kultúry a remesiel tvoria jeden jediný celok. Náš projekt ukázal, že o poctivé lokálne výrobky je obrovský záujem na oboch stranách. Nový web a noví certifikovaní kolegovia sú pre nás skvelým odrazovým mostíkom do ďalších rokov, v ktorých chceme značku Tradice Bílých Karpat ďalej rozvíjať ako garanciu najvyššej regionálnej kvality,“ zhodnotila projekt Hana Machů, projektová manažérka za českú stranu.
Malý projekt spolufinancovala Európska únia z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci programu Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027 - Fond malých projektov, ktorý spravuje Euroregion Bílé/Biele Karpaty. Celkový rozpočet projektu bol viac ako 36.000 eur. Projekt spoločne realizovali organizácie Tradice Bílých Karpat z Hostětína a Centrum environmentálnych aktivít z Trenčína.
Vďaka podpore Európskej únie a programu Interreg Slovensko - Česko sa podarilo vytvoriť nový spoločný web, certifikovať nových držiteľov značky, zorganizovať exkurzie aj jarmoky a zviditeľniť jedinečné kultúrne dedičstvo na oboch stranách spoločnej hranice. Významnou aktivitou projektu bolo rozšírenie siete producentov o nových držiteľov značky. Záujemcovia o prestížne označenie museli splniť prísne kritériá, medzi ktoré patrí vysoká kvalita, podiel ručnej práce, využívanie miestnych surovín a ekologicky šetrný prístup k prírode Bielych Karpát.
„Biele Karpaty sú síce rozdelené štátnou hranicou, ale z pohľadu tradícií, kultúry a remesiel tvoria jeden jediný celok. Náš projekt ukázal, že o poctivé lokálne výrobky je obrovský záujem na oboch stranách. Nový web a noví certifikovaní kolegovia sú pre nás skvelým odrazovým mostíkom do ďalších rokov, v ktorých chceme značku Tradice Bílých Karpat ďalej rozvíjať ako garanciu najvyššej regionálnej kvality,“ zhodnotila projekt Hana Machů, projektová manažérka za českú stranu.
Malý projekt spolufinancovala Európska únia z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci programu Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027 - Fond malých projektov, ktorý spravuje Euroregion Bílé/Biele Karpaty. Celkový rozpočet projektu bol viac ako 36.000 eur. Projekt spoločne realizovali organizácie Tradice Bílých Karpat z Hostětína a Centrum environmentálnych aktivít z Trenčína.