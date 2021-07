Projekt Vydrica získal stavebné povolenie pre objekty prvej etapy

Na archívnej snímke stavenisko v bratislavskom Podhradí, kde sa uskutočňuje výstavba developerského projektu Vydrica. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 22. júla (TASR) – Developerský projekt Vydrica, ktorý má vyrásť pod Bratislavským hradom pri Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu v hlavnom meste, získal stavebné povolenie pre objekty prvej etapy. Rozhodnutie je právoplatné. Predpokladané ukončenie prvej z troch etáp investor očakáva v priebehu roka 2024. TASR o tom informovali zástupcovia spoločnosti Vydrica Development, ktorá stavbu realizuje.V roku 2019 spustil developer prípravné stavebné práce k projektu. Spevňoval časť hradného brala a prekladal infraštruktúru inžinierskych sietí. Po získaní stavebného povolenia avizuje, že s výstavbou prvých budov by sa malo začať už tento rok. Výstavba prvej etapy projektu sa začne na západe od Rybárskeho cechu a skončí sa na východe pri Vodnej veži. Práve Vodná veža by sa mala stať v budúcnosti centrálnym a kultúrno-spoločenským bodom celého projektu.deklaroval Zoltán Müller zo spoločnosti Lucron, ktorá je jedným z dvoch investorov.V štyroch nízkopodlažných bytových domoch prvej etapy bude spolu 207 bytov. Súčasťou bytových domov má byť koncept parterových retailových priestorov určený na obchodné prevádzky, reštaurácie či kaviarne. Kancelárske priestory sa sústredia do jednej budovy umiestnenej najbližšie k Nábrežiu armádneho generála Ludvíka Svobodu.Projekt Vydrica má podľa investora doplniť chýbajúcu a dlhé roky zanedbávanú časť priestoru bratislavského podhradia, predĺžiť bratislavské korzo a plynulo prepojiť dunajské nábrežie s Bratislavským hradom. Územie chce developer prestavať na novú mestskú štvrť s rešpektovaním genius loci lokality. Na historickú dôležitosť majú odkazovať viaceré tamojšie historické pamiatky, ktoré investor zachová a zrevitalizuje.uviedol Müller. Wolfgangovi Kempelenovi, bratislavskému vynálezcovi, má byť v rámci prvej etapy venovaný herno-edukačný verejný park.Spoločnosť Vydrica Development vznikla spojením dvoch spoločností, a to vlastníka pozemkov - spoločnosti Vydrica, s developerskou spoločnosťou Lucron.