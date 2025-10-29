< sekcia Regióny
Projekt výroby kontajnerov na hornej Nitre ekonomicky prehodnocujú
Predseda dozornej rady HBP nevedel odhadnúť, kedy by spoločnosť mohla s výrobou začať.
Autor TASR
Prievidza 29. októbra (TASR) - Nový projekt výroby kontajnerov a nadstavieb na železničné vozne, ktorý má realizovať podnik Intermodal Technologies na hornej Nitre, jeho realizátori pre krízu a dopyt po technike ekonomicky prehodnocujú. Pre TASR to uviedol predseda dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) Rastislav Januščák.
Nový podnik Intermodal Technologies tvoria spoločnosti Optifin Invest, Budamar Group a Hornonitrianske bane zamestnanecká (akciová materská spoločnosť HBP, pozn. TASR). Januščák pripomenul, že spoločný projekt pripravili firmy v rámci transformácie hornej Nitry po ukončení ťažby uhlia, cieľom je podpora zamestnanosti. „Aby nová firma veľkých podnikov mohla vzniknúť, bol potrebný súhlas nielen Protimonopolného úradu SR, ale aj zahraničia. Toto sa už udialo,“ priblížil.
V súčasnosti podľa neho partneri modelujú celú situáciu. „Veľmi tvrdo do toho dopadla ekonomická kríza a dopyt po novej železničnej technike sa výrazne znížil. Je potrebné ekonomicky prehodnotiť celý tento projekt, ktorý sme už mali veľmi detailne pripravený. Vstúpili však do neho tieto nové skutočnosti. V súčasnosti sme vo fáze, že to celé prehodnocujeme, čo sa týka jednak výšky investície, množstva výroby, prípadne jej úpravy,“ priblížil.
Predseda dozornej rady HBP nevedel odhadnúť, kedy by spoločnosť mohla s výrobou začať. „Hodnotím to ako nejakú stagnáciu, budeme musieť počkať, ako sa budú vyvíjať trhy. Ale určite záujem pokračovať stále je,“ dodal.
Vláda na svojom júlovom rokovaní schválila spoločnosti investičnú pomoc vo výške 500.000 eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Cieľom je podpora hospodárskeho rozvoja, konkurencieschopnosti a vytvárania pracovných miest.
