Projekt výstavby domov v obci Plavecký Peter vstúpil do EIA
Projekt počíta s prípravou územia pre výstavbu 24 rodinných domov, pričom predpokladané náklady sú približne jeden milión eur.
Autor TASR
Plavecký Peter 20. apríla (TASR) - Zámer vybudovať novú lokalitu individuálnej bytovej výstavby (IBV) v obci Plavecký Peter v okrese Senica vstúpil do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Projekt počíta s prípravou územia pre výstavbu 24 rodinných domov, pričom predpokladané náklady sú približne jeden milión eur. Vyplýva to z informácií zverejnených na Enviroportáli.
Súčasťou zámeru je rozdelenie pozemkov, dopravné napojenie a vybudovanie technickej infraštruktúry vrátane prípojok sietí. Navrhovateľom je spoločnosť Agropartner, zisťovacie konanie sa začalo 17. marca. Nová IBV má vzniknúť na parcelách 6345/1 až 6345/26, ktoré sú v súčasnosti vedené ako orná pôda. Ide o súvislý blok na okraji obce, ktorý sa má zmeniť na stavebné pozemky a plynulo nadviazať na existujúcu zástavbu.
Projekt podľa dokumentácie reaguje na dopyt po bývaní a má podporiť rozvoj obce aj príchod mladých rodín. V súlade je s územným plánom, ktorý v lokalite počíta s obytnou funkciou. Príslušným orgánom je Okresný úrad Senica, povoľujúcim orgánom obec Plavecký Peter. Verejnosť môže do zámeru nahliadnuť na Enviroportáli alebo priamo u príslušných orgánov.
