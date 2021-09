Projekt športového areálu v Revúcej napreduje, otázne sú financie

Revúca 17. septembra (TASR) – Projekt športového areálu v Revúcej, ktorý spočíva v zastrešení existujúcej ľadovej plochy a výstavbe novej multifunkčnej športovej haly, postupne napreduje. Ako pre TASR uviedol primátor mesta Július Buchta, do konca septembra by malo byť vydané stavebné povolenie, problémom však môže byť financovanie projektu.



„Na vydanie stavebného povolenia je potrebné doplniť posledné vyjadrenie od hasičov,“ povedal primátor. Na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva by sa tak podľa primátora malo diskutovať i o tom, ako bude projekt športového areálu pokračovať. Pre rast cien v oblasti stavebníctva môže byť totiž problémom jeho financovanie.



Na vybudovanie športového areálu získalo mesto Revúca od štátu účelovú dotáciu vo výške približne 3,75 milióna eur, verejné obstarávanie na zhotoviteľa vyhralo konzorcium okolo spoločnosti Ferrmont. „Vieme, aká je situácia v stavebníctve a ako išli hore ceny materiálov. Čo bolo naprojektované pred dvoma rokmi, je jasné, že to dnes už neplatí,“ vysvetlil Buchta. Ako dodal, so spoločnosťou už mesto podpísalo aj prvý dodatok k zmluve, týka sa však iba predĺženia termínu dokončenia stavby, a to do konca roka 2022.



O postupe v rámci projektu diskutovali mestskí poslanci so zhotoviteľom stavby aj na ostatnom mestskom zastupiteľstve, zaujímali sa tiež o prípadné zvýšenie jeho rozpočtu. „Bola by obrovská škoda, keby by sme tie peniaze museli vrátiť,“ zhodnotil primátor. Ako dodal, v prípade, že by projekt bolo potrebné dofinancovať, bude samospráva hľadať ďalšie možnosti a výzvy na čerpanie finančných prostriedkov.



Mesto v projekte športového areálu počíta so zastrešením existujúcej umelej ľadovej plochy a výstavbou multifunkčnej haly, oba objekty by mali tvoriť jeden spoločný komplex. Športová hala má tiež spĺňať kritériá na organizáciu rôznych kultúrnych podujatí.