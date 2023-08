Projekt výstavby vyše 900 bytov v Dúbravke je v procese EIA

Bratislava 6. augusta (TASR) - Projekt, v ktorom sa plánuje v bratislavskej Dúbravke postaviť 907 bytov, je v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Vzniknúť má päť blokov, z toho sú štyri bytové domy a jeden bytový dom so seniocentrom. Navrhnutá tam je aj materská škola. Vyplýva to zo zámeru zverejnenom na enviroportáli, ktorý investor, spoločnosť CC Theta, predložil.



Riešené územie je ohraničené Agátovou ulicou, železničnou traťou a priemyselným areálom. "Účelom navrhovanej činnosti je výstavba piatich blokov, z ktorých štyri sú tvorené bytovými domami a jeden blok je projektovaný ako bytový dom a seniorcentrum," uviedol developer v zámere.



Termín začatia výstavby predpovedajú v roku 2026 a ukončenie v roku 2031. Začiatok prevádzky prvej etapy je naplánované na rok 2028. Predpokladané investičné náklady sú približne 110 miliónov eur.



Postaviť sa majú aj hromadné podzemné garáže. Navrhovaných je dokopy 1337 parkovacích miest, z toho je 1203 miest v garážach. Investor počíta s viac ako 1600 obyvateľmi. Zároveň, v jednom z bytových domov má vzniknúť aj materská škola so šiestimi triedami, s celkovou kapacitou 120 detí.



"Po ukončení stavebnej činnosti budú v riešenom území zrealizované sadové úpravy plôch, a to najmä zatrávnením s výsadbou solitérnych stromov doplnené výsadbami kríkov," ozrejmila spoločnosť. Hlavný zelený charakter územia má tvoriť centrálny park, ktorý bude menšími zelenými parkmi či námestíčkami prepojený s okolitým územím.



Zámer je spracovaný na základe urbanistickej štúdie umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy, ktorá slúžila ako podklad pre zmeny a doplnky 08. Ide o pilotný balík zmien v prospech nájomného bývania, ktorým sa mesto snaží rozširovať svoj bytový fond. Developer nedávno informoval, že v rámci plánovaného projektu v Dúbravke pribudne viac ako 900 nových bytov. Približne 40 z nich by sa malo dostať do portfólia mestských nájomných bytov.