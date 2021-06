Banská Štiavnica 2. júna (TASR) – Projekt Zaľúbená Štiavnica rozšírili o novú zážitkovú hru, s pomocou ktorej môžu návštevníci Banskej Štiavnice objavovať romantické miesta spojené s príbehom lásky Maríny a Andreja Sládkoviča. V centre mesta tiež pribudlo Mininámestie Zaľúbencov s hovoriacou sochou. TASR o tom informovala PR manažérka projektu Katarína Javorská.



Nová interaktívna hra pozostáva z 21 lokalít spätých s ľúbostným príbehom Maríny a Sládkoviča, ktoré sa nachádzajú v zákutiach mesta i jeho okolí. „Hlavnou náplňou hry je hľadať v Banskej Štiavnici a po okolitých kopcoch lavičky s farebnými postavičkami Zaľúbencov, ktorí si čítajú Marínu,“ vysvetlil Igor Brossmann z neziskovej organizácie Marína a Sládkovič. V najbližších mesiacoch bude zážitková hra rozšírená o ďalšie interaktívne prvky, všetky potrebné informácie k hre je možné nájsť na webovej stránke www.zalubenastiavnica.sk.



Novinkou projektu je i Mininámestie Zaľúbencov, ktoré vzniklo revitalizáciou priestoru pred Bankou Lásky a je východiskovým bodom pre ďalšie miesta interaktívnej hry. Jeho súčasťou je i interaktívna socha Zaľúbencov, čítajúcich si verše z básne Marína.



„Ak na Mininámestí Zaľúbencov nežne položíte dlaň na srdiečko sochy, začujete, ako si vyznávajú lásku najslávnejšími veršami z Maríny,“ priblížil spoluautor sochy Štefan Voskár s tým, že nikde inde na svete nenašli sochu, ktorá by fungovala na podobnom technickom princípe.



„Som presvedčená, že Banská Štiavnica má ako pútnické miesto pre zaľúbených dokonca väčší potenciál ako Verona. Pretože príbeh Maríny a Sládkoviča, z ktorého sa zrodila Najdlhšia ľúbostná báseň sveta, je na rozdiel od vymysleného Rómea a Júlie pravdivým príbehom lásky,“ povedala primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková.



Projekt Zaľúbená Štiavnica odštartoval začiatkom roka 2020, kedy sa desiatky ľúbostných veršov z Maríny objavili na banskoštiavnických mestských lavičkách. Spolu s pokračovaním projektu pri príležitosti 175. výročia prvého knižného vydania básne Marína boli lavičky s veršami umiestnené aj do Krupiny, v obci Hrochoť v Banskobystrickom okrese i do areálu kaštieľa Radvanských v Banskej Bystrici.



Báseň Marína, ktorú Andrej Sládkovič napísal pre Marínu Pischlovú, je najdlhšou ľúbostnou básňou sveta. Má 2900 veršov a takmer 100.000 znakov. Od roku 2017 je oficiálne zapísaná ako svetový rekord vo World Record Academy. Za projektom Zaľúbená Štiavnica stojí nezisková organizácia Marína a Sládkovič, mesto Banská Štiavnica, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Štiavnica a Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.