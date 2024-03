Projekt zateplenia budov Gymnázia v Starej Ľubovni sa blíži do finále

Stará Ľubovňa 5. marca (TASR) - Projekt zateplenia budov Gymnázia T. Vansovej v Starej Ľubovni sa blíži do finále, práce by mali ukončiť v apríli. Riaditeľka školy Klaudia Satkeová pre TASR potvrdila, že ide o investíciu za viac ako 600.000 eur zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý je zriaďovateľom školy.



"Zatepľujú sa všetky stavby nášho gymnázia, ale aj strecha, s cieľom znížiť energetickú náročnosť stavieb. Máme štyri spojené objekty, tá prvá časť bola postavená ešte v roku 1927, telocvičňa o rok neskôr," priblížila riaditeľka. Škola ráta, že po realizácii projektu sa náklady na energie znížia o 20 až 30 percent. Satkeová dodala, že v rámci zámeru nemohli na budovu nainštalovať fotovoltické panely, ktoré by spotrebu elektriny ešte znížili. Škridlová strecha totiž nespĺňala technologické parametre.



V areáli gymnázia sa nedávno začali práce aj na výstavbe novej telocvične. Športovisko za viac ako dva milióny eur zo zdrojov PSK a Fondu na podporu športu by malo byť hotové o necelých 16 mesiacov. Školu aktuálne navštevuje približne 340 žiakov.