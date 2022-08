Projekt Zelené sídliská prinesie nové dreviny a vodozádržné opatrenia

Banská Bystrica 26. augusta (TASR) – Mesto pod Urpínom rozbehlo najväčší "zelený projekt" vo svojej histórii Zelené sídliská. Je zameraný na komplexnú revitalizáciu obytných vnútroblokov a sídliskových priestorov s dôrazom na rozvoj a podporu zelenej infraštruktúry, ako aj vodozádržných opatrení v siedmich vytypovaných lokalitách Banskej Bystrice.



Po takmer ročnom participatívnom procese sa projekt dostal do ďalšej fázy. Mesto vyhlásilo verejnú súťaž, do ktorej sa môžu prihlásiť odborne spôsobilí projektanti zo Slovenska i zahraničia. Podmienky sú uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania.



"Verejné obstarávanie trvá zhruba dva mesiace. Víťazný projektant alebo projektanti v prvom kroku vypracujú štúdiu, ktorá bude opätovne komunikovaná s obyvateľmi. Následne bude dopracovaná do projektovej dokumentácie, ktorá si bude vyžadovať potrebné povolenia v zmysle príslušnej legislatívy," priblížil primátor Ján Nosko.



"Súťaž je nastavená tak, že vyhrať a získať zákazku môže jeden uchádzač pre všetkých sedem lokalít, alebo každá lokalita bude mať svojho víťaza. Záleží od kvality i schopností projektantov a ateliérov. Podmienkou účasti v súťaži je odborná spôsobilosť na krajinnú architektúru," doplnil architekt mesta Martin Pavelek.



Mesto sa bude o financovanie uchádzať z európskych fondov.



Projekt Zelené sídliská, ktorého hlavnou prioritou je predovšetkým revitalizácia zelene, má priniesť do priestorov sídlisk s rozlohou viac ako 50 hektárov výsadbu nových drevín prispôsobených súčasným klimatickým podmienkam. V súvislosti so zmenou klímy a nedostatkom zrážok sú preferované vodozádržné opatrenia. Implementáciu jednotlivých adaptačno-klimatických riešení budú zabezpečovať mesto, mestská organizácia ZaARES, obyvatelia a občianske iniciatívy.



Súčasťou obnovy má byť zároveň úprava chodníkov, inštalácia nového osvetlenia, úprava či vybudovanie ihrísk, ale i miest určených pre voľnočasové aktivity ľudí všetkých vekových skupín.