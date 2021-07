Projekt Zvolenského plaveckého centra je neistý

Zvolen 20. júla (TASR) – Zatiaľ nie je jasné, či sa projekt Zvolenského plaveckého centra a ľahkoatletického štadióna v lokalite Bariny dočká výstavby. Zvolenskí mestskí poslanci mali v programe utorkového rokovania zámer na vyhlásenie súťaže, viacerí však mali k projektu pripomienky. Niektorí tiež na začiatku diskusie primátorku Lenku Balkovičovú žiadali o stiahnutie bodu z programu.



„Rokovanie o takomto bode programu nepovažujem za šťastné. Nebolo stretnutie na mestskom úrade, mali sme otázky, s ktorými sme sa obracali na úradníkov. Odpovede sme na ne nedostávali. Finančná komisia sa skončila tak, že čo nás zaujímalo, to sme sa nedozvedeli,“ povedala v diskusii poslankyňa Martina Mészáros Bariaková s tým, že násilne dávať materiál do zastupiteľstva nie je správne.



Súhlasili s ňou aj poslanci Peter Košík, Dušan Hruška, Miroslav Slížik i Matej Snopko. „Podľa informácií, ktoré mám, by bolo toto hlasovanie protiprávne,“ spomenul. Primátorka však po celý čas hovorila, že je za to, aby bod v programe rokovania v utorok ostal. Na jej otázku, v čom by bolo hlasovanie protiprávne, jej Snopko odpovedal, že to nebude zdôvodňovať. „Je potrebné sa o tom rozprávať otvorene. Nie som vinná z toho, že sa nevieme zísť,“ podotkla. Niektorí poslanci sa tiež pýtali, z čoho chce mesto projekt zaplatiť, výhrady mali aj k tomu, že Bariny sú záplavovou oblasťou, kde sa očakáva možné stúpnutie hladiny od jedného do štyroch metrov.



Po viac ako trojhodinovej diskusii však nakoniec poslanci zobrali na vedomie informáciu o krokoch na vyhlásenie súťaže návrhov pre plavecké centrum a štadión. Návrh, ktorý im predložila primátorka, však neschválili, chcú, aby tak urobila až vtedy, keď bude schválený územný plán pre lokalitu Bariny. Počas zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré bolo v piatok 9. júla, totiž poslanci neschválili zmeny a doplnky k územnému plánu mesta.



Komplex na športovanie by sa mal nachádzať v lokalite Zvolen, Západ-Bariny a okrem atletického oválu s dĺžkou 400 metrov s ôsmimi bežeckými dráhami by mali byť súčasťou projektu aj kúpalisko, mestská plaváreň a parkovacie miesta. Mesto zverejnilo aj odhad investičných nákladov obidvoch variantov zámeru. Náklady pre možnosť s 25-metrovým bazénom sú 19.680.000 eur, ak sa však poslanci rozhodnú pre areál s 50-metrovým bazénom, suma by bola 24.720.000 eur.