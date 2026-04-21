Projekt Zvuky demokracie prepojí históriu, umenie a súčasnosť
Multidisciplinárne minifestivaly spoja diskusie, koncerty aj filmové projekcie a zamerajú sa nielen na historickú pamäť, ale aj na aktuálne výzvy demokracie.
Autor TASR
Trenčín 21. apríla (TASR) - Históriu, umenie a súčasnosť prepojí projekt Zvuky demokracie. Je súčasťou Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 a až do novembra prinesie päť podujatí. Informovala o tom PR manažérka EHMK Tereza Fojtová.
„Zvuky demokracie predstavujú sériu piatich podujatí, ktoré počas roka 2026 postupne pripomenú významné míľniky európskej demokratickej histórie od Karafiátovej revolúcie, cez Deň Európy až po podujatie venované Nežnej revolúcii na Slovensku,“ uviedla Fojtová s tým, že prvé podujatie - Karafiátovú revolúciu, si pripomenú v Trenčíne už v sobotu 25. apríla.
Multidisciplinárne minifestivaly spoja diskusie, koncerty aj filmové projekcie a zamerajú sa nielen na historickú pamäť, ale aj na aktuálne výzvy demokracie. Projekt nemá ambíciu len pripomínať historické udalosti, ale najmä reflektovať aktuálne spoločenské výzvy - od rastúceho extrémizmu a polarizácie spoločnosti až po tlak populizmu a meniace sa formy občianskej angažovanosti.
„Zvuky demokracie nie sú len pripomienkou historických momentov. Sú predovšetkým pozvaním k dialógu o tom, ako demokraciu žiť v každodennosti, v kultúre aj vo verejnom priestore. Chceme ukázať, že umenie dokáže nielen reflektovať realitu, ale aj vytvárať priestor pre stretnutia, porozumenie a hľadanie spoločných riešení,“ doplnil riaditeľ projektu Trenčín 2026 Stanislav Krajči.
„Zvuky demokracie predstavujú sériu piatich podujatí, ktoré počas roka 2026 postupne pripomenú významné míľniky európskej demokratickej histórie od Karafiátovej revolúcie, cez Deň Európy až po podujatie venované Nežnej revolúcii na Slovensku,“ uviedla Fojtová s tým, že prvé podujatie - Karafiátovú revolúciu, si pripomenú v Trenčíne už v sobotu 25. apríla.
Multidisciplinárne minifestivaly spoja diskusie, koncerty aj filmové projekcie a zamerajú sa nielen na historickú pamäť, ale aj na aktuálne výzvy demokracie. Projekt nemá ambíciu len pripomínať historické udalosti, ale najmä reflektovať aktuálne spoločenské výzvy - od rastúceho extrémizmu a polarizácie spoločnosti až po tlak populizmu a meniace sa formy občianskej angažovanosti.
„Zvuky demokracie nie sú len pripomienkou historických momentov. Sú predovšetkým pozvaním k dialógu o tom, ako demokraciu žiť v každodennosti, v kultúre aj vo verejnom priestore. Chceme ukázať, že umenie dokáže nielen reflektovať realitu, ale aj vytvárať priestor pre stretnutia, porozumenie a hľadanie spoločných riešení,“ doplnil riaditeľ projektu Trenčín 2026 Stanislav Krajči.