Projektom parkovania na Kollárovom námestí sa bude zaoberať OÚ

Bratislava 3. novembra (TASR) – Stavebným rozhodnutím pre projekt podzemného parkovacieho domu s takmer 300 parkovacími miestami na Kollárovom námestí a mestského parku s oddychovou zónou sa bude zaoberať Okresný úrad (OÚ) Bratislava ako príslušný odvolací orgán. Staromestský stavebný úrad zaevidoval niekoľko odvolaní voči povoleniu vydanému pre projekt koncom septembra. Pre TASR to uviedol hovorca Starého Mesta Matej Števove.



"Stavebné povolenie pre podzemný parkovací dom na Kollárovom námestí právoplatnosť ešte nenadobudlo. Stavebný úrad eviduje celkovo päť odvolaní. Vec bude posudzovať odvolací orgán," skonštatoval Števove.



Odvolania sa týkajú napríklad rozporu so stavebným zákonom, nerešpektovania územného plánu a územného rozhodnutia, stavebnému úradu sú tiež vytýkané procesné chyby. V odvolaniach sa konštatuje tiež rozpor so zákonom ochrane prírody a krajiny, že realizácia projektu zhorší dopravu a zničí park či to, že má dôjsť k nepovolenému výrubu. Spomína sa tiež nedostatočné vyhodnotenie námietok a nedostatočné odôvodnenie.



Developer predstavil PPP projekt parkovacieho domu s 296 miestami ešte v roku 2009. Postupne však došlo k viacerým úpravám, dôvodom boli najmä pripomienky aktivistov. Na streche podzemnej garáže, ktorá bude na úrovni priľahlého terénu, sa má vytvoriť park s oddychovou zónou. Na základe memoranda o spolupráci podpísaného s hlavným mestom upustil stavebník od výrubového konania a dohodol sa na presadení niektorých drevín na iné miesto. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v apríli 2017.



Iniciatíva na vybudovanie podzemných garáží vyšla zo strany hlavného mesta v roku 2009.