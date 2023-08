Projektom Strom do domu ponúka mesto Trnava stromy občanom domov

Trnava 20. augusta (TASR) - Projekt Strom do domu, ktorým chce mesto Trnava priniesť ešte viac zelene, sa vracia už po tretíkrát. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Majitelia rodinných domov so záhradami či iných súkromných pozemkov v rámci Trnavy môžu požiadať o mestský strom podľa svojho výberu. Týmto spôsobom môže mesto vysadiť dreviny aj na miestach mimo vlastných pozemkov.



"Za prvé dva roky pribudli vďaka tomuto projektu desiatky stromov na miesta, kde ako mesto sadiť nemôžeme. Samozrejme, doplníme ich drevinami v rámci mestskej výsadby. Takisto pripravujeme projekty mestských parkov na každej strane Trnavy," uviedol primátor Trnavy Peter Bročka.



O svoj Strom do domu môžu občania požiadať cez online dotazník. "Prihlásiť sa môžu aj tí, ktorí si už mestský strom adoptovali v minulých rokoch. Vyberú si buď okrasnú alebo ovocnú drevinu, podmienkou je vhodný pozemok vo vlastníctve. Ponuka platí pre prvých sto záujemcov," doplnila Majtánová.