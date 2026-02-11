< sekcia Regióny
Projektová príprava budúcej výstavby južného obchvatu Trnavy napreduje
Autor TASR
Trnava 11. februára (TASR) - Projektová príprava budúcej výstavby južného obchvatu mesta Trnava napreduje. Projektant aktuálne ukončil prvú fázu spočívajúcu v realizácii viacerých posudkov. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval viceprimátor mesta Marcel Krajčo.
„Vysúťažená firma ukončila fázu rôznych posudkov, následne sa začalo pracovať na projektovej príprave zakreslenia všetkých potrebných prvkov, ktoré tam potrebujeme aplikovať. Či už je to napojenie na Modranku alebo potreba úpravy križovatiek,“ ozrejmil.
Samotnú výstavbu obchvatu má zabezpečovať Slovenská správa ciest. Zo zmluvy o spolupráci uzatvorenej v júni 2024 medzi Slovenskou správou ciest a mestom Trnava vyplýva, že samospráva sa zaviazala zabezpečiť projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť. Predpokladaný časový harmonogram počíta s realizáciou stavebných prác v roku 2030.
Aktualizáciu dokumentácie pre výstavbu južného obchvatu vypracúva skupina dodávateľov SHP SK + SHB Obchvat Trnava. Celková cena zákazky je viac ako pol milióna eur. Mesto Trnava považuje južný obchvat za jednu z kľúčových dopravných infraštruktúr, ktorých cieľom je odbremeniť vnútromestské dopravné zaťaženie.
