Projektová príprava revitalizácie vnútroblokov v B. Bystrici napreduje

Banská Bystrica 20. októbra (TASR) - Projektová príprava revitalizácie siedmich vnútroblokov v Banskej Bystrici, ktorá sa zameriava na aplikovanie zelených a modrých opatrení v súvislosti so zmenou klímy, napreduje. V súčasnosti sa pripravujú dokumentácie pre územné rozhodnutie. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Projekt Zelené sídliská sa zameriava aj na komplexnú obnovu verejného priestoru a obytného prostredia. Podľa Marhefkovej mesto od začiatku kladie dôraz na otvorenú komunikáciu s obyvateľmi prostredníctvom participatívneho procesu. Pri výbere projektantov stavilo predovšetkým na kvalitatívne kritériá, nie na najnižšiu cenu. Urbanisticko-krajinárske štúdie pre jednotlivé lokality predstavili víťazné ateliéry obyvateľom počas uplynulých mesiacov.



"Pred pár rokmi sme sa rozhodli pustiť do tohto ambiciózneho projektu, ktorý v sebe zahŕňa komplexnú revitalizáciu verejných mestských priestorov s rozlohou takmer 55 hektárov. Vypočuli sme si potreby, nápady obyvateľov a výstupy z rozsiahleho participatívneho procesu sme odovzdali štyrom špičkovým projekčnými kanceláriám, ktoré patria k najlepším v rámci Česka a Slovenska. Som presvedčený, že množstvo podnetov a nápadov bolo odborne vyhodnotených a následne zapracovaných do kvalitného návrhu," konštatoval primátor Ján Nosko. Dúfa, že v ďalších rokoch vďaka eurofondom pristúpi mesto k ich postupnej realizácii.



Odprezentované urbanisticko-krajinárske štúdie sa stretli s úspechom. Na sídlisku Podlavice však ľudia vzniesli viacero pripomienok. "Preto sa nad rámec troch kôl verejných stretnutí uskutočnili ďalšie. V súčinnosti s autorkou štúdie sa podrobne vydiskutovali detaily návrhu úvodnej štúdie s cieľom nájsť zhodu. Nebýva štandardom, že participácia pokračuje aj po odprezentovaní štúdie," doplnila koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie magistrátu Soňa Kariková.



V súčasnosti prebieha príprava dokumentácií pre územné rozhodnutia. Vysúťažené ateliéry zároveň zabezpečujú odborné stanoviská dotknutých orgánov a inštitúcií. Potom sa začne proces príprav projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.