Projektu obnovy Osobného prístavu chýba stále právoplatné povolenie

Bratislava 2. marca (TASR) - Projektu rekonštrukcie budovy Osobného prístavu v Bratislave chýba aj po rokoch právoplatné územné rozhodnutie. V rámci odvolania proti rozhodnutiu mestskej časti Staré Mesto totiž stále nepadlo rozhodnutie. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR poskytla Simona Parížeková, hovorkyňa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, na ktorý boli od apríla 2024 delimitované kompetencie odborov výstavby a bytovej politiky okresných úradov. Začiatok rekonštrukcie bol pôvodne naplánovaný v roku 2020.



"Územné rozhodnutie zo dňa 24. 3. 2022 bolo vydané stavebným úradom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, proti ktorému boli podané odvolania, o ktorých ešte nebolo rozhodnuté. To znamená, že územné rozhodnutie tohto času nie je právoplatné," skonštatovala Parížeková.



Spis skončil pôvodne na okresnom úrade ešte v roku 2022 po tom, ako účastníci konania podali odvolanie voči územnému rozhodnutiu vydanému stavebným úradom. S účinnosťou od 1. apríla 2024 však boli kompetencie odborov výstavby a bytovej politiky (vrátane agendy pre územné plánovanie) delimitované na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR.



Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava (SPaP-LOD) pôvodne predpokladala, že s búracími prácami začne ešte v roku 2019 a s rekonštrukciou v roku 2020. Priniesť má skvalitnenie služieb pre cestujúcich vo vnútrozemskej vodnej doprave na úrovni 21. storočia či priniesť pre Bratislavčanov ďalší priestor umožňujúci bližší kontakt s Dunajom. Dlhodobo bola kritizovaná zo strany niektorých aktivistov, podľa spoločnosti je kritika neopodstatnená.



Jedna z občianskych iniciatív napríklad poukazovala na to, že dostavba zničí celkový chránený vizuál panorámy Starého Mesta a jeho nábrežnej promenády, výrazne zdeformuje pamiatkovo chránené diaľkové pohľady a potlačí vizuálnu dominanciu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) - budovy Slovenského národného múzea i ďalších NKP. Spoločnosť tiež viackrát poznamenala, že výška budovy nedosiahne ani výšku stromov nachádzajúcich sa v blízkosti na nábreží.



Budovu Osobného prístavu v Bratislave dostavali v roku 1969 a čiastočne ju rekonštruovali v polovici 90. rokov 20. storočia.