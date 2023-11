Projekty podporené MAS Žiar spozná verejnosť počas cesty autobusom

Chrenovec-Brusno 28. novembra (TASR) - Projekty, ktoré v uplynulom období podporila Miestna akčná skupina (MAS) Žiar z fondov Európskej únie, spozná verejnosť počas cesty autobusom. Podujatie pripravila MAS Žiar na 30. novembra. Informovala o tom projektová manažérka MAS Erika Jonasová.



Cesta sa začne o 7.30 h pred Podnikateľským inkubátorom na Námestí baníkov v Handlovej. Verejnosť si počas nej bude môcť prezrieť zrealizované projekty, ako je športovisko v Malinovej, komunitné centrá v Nedožeroch-Brezanoch a Veľkej Čause alebo infoKiosk a informačné tabule v Handlovej.



"MAS Žiar má za obdobie od roku 2020 do súčasnosti za sebou 52 podaných projektov, ktoré svojím významom pomáhajú samosprávam, podnikateľom, poľnohospodárom a obyvateľom na jej území," skonštatovala Jonasová.



Spolu MAS spája 17 miest a obcí v pravnianskej a handlovskej doline, výpravou po zrealizovaných projektoch sa verejnosť podľa nej bude môcť dozvedieť viac priamo od tých, ktorí sa rozhodli využiť finančné zdroje od MAS.



Celkovo riadiace orgány za toto obdobie schválili MAS Žiar 35 projektov, cez Program rozvoja vidieka to bolo 16 a cez Integrovaný regionálny operačný program 19 projektov. Aktuálna výška zazmluvnených zdrojov predstavuje viac ako 1,3 milióna eur, ktoré ostávajú v regióne. "Výprava autobusom za projektmi naším územím by mala byť tiež inšpiráciou, aby sa podnikatelia nebáli a naplno využili potenciál svojich zručností, ako aj inovatívnych nápadov. Sme pripravení pomôcť, či je to už oblasť výroby, farmárskych projektov alebo tých, ktoré sú vizionárske," priblížila Jonasová.



Cieľom MAS Žiar je podporovať rôznorodé aktivity v regióne a pomôcť jeho rozvoju, pripomenul jej štatutár Peter Kotian. O tom, že sa to dá robiť aj zdola so znalosťou miestnych podmienok a osobným kontaktom s ľuďmi v regióne, podľa neho svedčia schválené a zrealizované projekty MAS. "Medzi zrealizovanými projektmi MAS Žiar nájde verejnosť naozaj rôznorodé nápady. Od skrášlenia verejných priestorov cez autobusové zastávky hodné tohto tisícročia, vzniknuté nové služby pre občanov, ale i projekt, ktorý vracia na výslnie kroje," dodal Kotian.