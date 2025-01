Víťazné projekty v B. Bystrici si rozdelia 40.000 eur

Banská Bystrica 30. januára (TASR) - Obyvatelia mesta Banská Bystrica v online hlasovaní rozhodli o víťazných projektoch, ktoré budú v tomto roku podporené z participatívneho rozpočtu. Do hlasovania sa zapojilo vyše 1000 ľudí, štyri občianske zámery si medzi seba rozdelia sumu 40.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Hlasovanie o projektoch v rámci participatívneho rozpočtu sa začalo 15. januára. Každý občan mal k dispozícii dva hlasy, ktorými mohol podporiť dva projekty. Celkovo sa do hlasovania zapojilo 1050 ľudí, ktorí odovzdali 2100 hlasov.



Najvyšší počet hlasov, a to 281, získal projekt s názvom Sakury na Fončorde, ktorý je zameraný na výsadbu okrasných čerešní v lokalite Na Stráni. Na druhom mieste sa umiestnil projekt Relaxpark Sásová, ktorý vzniká v spolupráci s Komunitným centrom Sásová. Obyvatelia mesta hlasovaním rozhodli aj o finančnej podpore pre vznik detského dopravného ihriska vo vnútrobloku Oremburská - Moskovská. Financie z participatívneho rozpočtu pôjdu aj na vznik Radvanskej letnej obývačky na Námestí Ľudovíta Štúra.



"Víťazné projekty skrášlia lokality na Fončorde, v Sásovej i Radvani. Využívať ich budú môcť komunity a obyvatelia všetkých vekových kategórií na trávenie voľného času. O vyhlásení ďalšieho ročníka participatívneho rozpočtu a termíne prvého diskusného fóra budeme verejnosť čoskoro informovať," uviedla Jessica Môciková z referátu participácie a inovácie v oblasti otvoreného spravovania Mestského úradu v Banskej Bystrici.