Projekty v rámci participatívneho komunitného rozpočtu dostanú tisícky

Trenčín 18. mája (TASR) - Finančnú podporu až do výšky 2200 eur môžu získať projekty v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) z rozpočtu TSK v rámci participatívneho komunitného rozpočtu. Za projekty je možné hlasovať prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) do konca mája. Informovala o tom Sláva Gajdošíková z komunikačného oddelenia Úradu TSK.



V tomto roku podali žiadatelia 116 žiadostí, z ktorých do verejného zvažovania postúpilo 91 projektov. TSK na projekty vyčlenil vo svojom rozpočte 99.000 eur. Každý z deviatich okresov TSK má pridelenú rovnakú alokáciu peňazí. Projekty, zverejnené na webovom sídle participatívneho komunitného rozpočtu TSK, sú v poradí, v akom sa umiestnili po hodnotení odbornej komisie, zloženej zo zástupcov kraja, z poslancov TSK i externých hodnotiteľov.



„Žiadatelia sa do 30. mája uchádzajú o SMS hlasy, ktoré rozhodnú o tom, kto bude podporený. Hlasovanie je bezplatné, z jedného telefónneho čísla je možné zaslať len jeden SMS hlas. Z každého okresu podporí kraj projekty s najvyšším počtom SMS hlasov, minimálne však musia získať 150 hlasov,“ doplnila Gajdošíková.