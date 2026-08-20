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Prokuratúra reaguje na vyjadrenie niekdajšieho bosa skupiny piťovcov
Ondrejčák doručil Mestskému súdu Bratislava I späťvzatie návrhu na preradenie z väzenia so stredným stupňom stráženia do najnižšieho stupňa 10. augusta.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Prokurátor konajúci v prípade návrhu právoplatne odsúdeného Juraja Ondrejčáka na preradenie z väzenia so stredným stupňom stráženia do najnižšieho stupňa nespôsobil žiadne obštrukcie. Vyplýva to zo stanoviska Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave pre TASR. Reagovala tak na vyjadrenie niekdajšieho bosa bratislavskej skupiny piťovcov, podľa ktorého svoj návrh stiahol pre stratu dôvery v rozhodovací proces súdu a pre postoj prokurátora, ktorý podľa neho obštrukčne naťahoval celé konanie.
„V konaní je prokurátor len stranou, teda má rovnaké postavenie ako odsúdený. Ako strana má v konaní iba návrhové oprávnenia a je na výlučnom uvážení súdu, ktorému z návrhov vyhovie alebo, naopak, ktorý zamietne,“ vysvetlila prokuratúra. Doplnila, že návrh prokurátora na vykonanie znaleckého dokazovania znalcom z odboru psychológie bol doručený Mestskému súdu Bratislava I 17. augusta, pričom Ondrejčák vzal svoj návrh na zmenu spôsobu výkonu trestu späť 10. augusta, teda ešte predtým, ako prokurátor navrhol súdu vykonanie znaleckého dokazovania.
Ondrejčák doručil Mestskému súdu Bratislava I späťvzatie návrhu na preradenie z väzenia so stredným stupňom stráženia do najnižšieho stupňa 10. augusta. Advokát Ivan Mojžiš pre TASR odôvodnil Ondrejčákovo rozhodnutie tým, že odsúdený stratil dôveru v rozhodovací proces súdu a najmä v postoj prokurátora, ktorý podľa neho obštrukčne naťahuje celé konanie od septembra 2025 až doteraz.
„Pán prokurátor sa po desiatich mesiacoch rozhodol, že chce psychologický posudok na menovaného pri takom druhu zmeny trestu, ktorý nie je potrebný, nie je náležitý a nikdy sa v súdnej praxi ani nevyžadoval. Ten sa vyžaduje, len keď klient žiada o prepustenie z väzby na slobodu, ale nie vtedy, keď ide v rámci jednej skupiny do druhej,“ vysvetlil Mojžiš.
Vlaňajším návrhom Ondrejčáka na preradenie do ústavu na výkon trestu s najnižším stupňom stráženia sa Mestský súd Bratislava I po prvý raz zaoberal vo februári. Vtedy na návrh prokurátora rozhodol o postúpení veci na Špecializovaný trestný súd. Najvyšší súd SR však napokon vec vrátil na rozhodnutie mestskému súdu.
Ondrejčáka prezývaného Piťo už skôr odsúdili na 21 rokov a štyri mesiace nepodmienečne za členstvo v zločineckej skupine, vraždu Ľuboslava Velka, objednávku vraždy Jána Takáča a ďalšie trestné činy. Spolu s ďalšími mužmi ho zadržali v novembri 2011 pri rozsiahlej policajnej akcii. Súdy pri rozsudkoch zohľadnili aj Ondrejčákovu neskoršiu spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní.
„V konaní je prokurátor len stranou, teda má rovnaké postavenie ako odsúdený. Ako strana má v konaní iba návrhové oprávnenia a je na výlučnom uvážení súdu, ktorému z návrhov vyhovie alebo, naopak, ktorý zamietne,“ vysvetlila prokuratúra. Doplnila, že návrh prokurátora na vykonanie znaleckého dokazovania znalcom z odboru psychológie bol doručený Mestskému súdu Bratislava I 17. augusta, pričom Ondrejčák vzal svoj návrh na zmenu spôsobu výkonu trestu späť 10. augusta, teda ešte predtým, ako prokurátor navrhol súdu vykonanie znaleckého dokazovania.
Ondrejčák doručil Mestskému súdu Bratislava I späťvzatie návrhu na preradenie z väzenia so stredným stupňom stráženia do najnižšieho stupňa 10. augusta. Advokát Ivan Mojžiš pre TASR odôvodnil Ondrejčákovo rozhodnutie tým, že odsúdený stratil dôveru v rozhodovací proces súdu a najmä v postoj prokurátora, ktorý podľa neho obštrukčne naťahuje celé konanie od septembra 2025 až doteraz.
„Pán prokurátor sa po desiatich mesiacoch rozhodol, že chce psychologický posudok na menovaného pri takom druhu zmeny trestu, ktorý nie je potrebný, nie je náležitý a nikdy sa v súdnej praxi ani nevyžadoval. Ten sa vyžaduje, len keď klient žiada o prepustenie z väzby na slobodu, ale nie vtedy, keď ide v rámci jednej skupiny do druhej,“ vysvetlil Mojžiš.
Vlaňajším návrhom Ondrejčáka na preradenie do ústavu na výkon trestu s najnižším stupňom stráženia sa Mestský súd Bratislava I po prvý raz zaoberal vo februári. Vtedy na návrh prokurátora rozhodol o postúpení veci na Špecializovaný trestný súd. Najvyšší súd SR však napokon vec vrátil na rozhodnutie mestskému súdu.
Ondrejčáka prezývaného Piťo už skôr odsúdili na 21 rokov a štyri mesiace nepodmienečne za členstvo v zločineckej skupine, vraždu Ľuboslava Velka, objednávku vraždy Jána Takáča a ďalšie trestné činy. Spolu s ďalšími mužmi ho zadržali v novembri 2011 pri rozsiahlej policajnej akcii. Súdy pri rozsudkoch zohľadnili aj Ondrejčákovu neskoršiu spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní.