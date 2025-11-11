< sekcia Regióny
Prokurátor podal obžalobu na Martina K. za zločin prevádzačstva
Skutku sa mal dopustiť v období od septembra 2023 do apríla 2024.
Autor TASR
Trnava 11. novembra (TASR) - Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Trnave podal na Špecializovaný trestný súd obžalobu na Martina K. obvineného zo zločinu prevádzačstva spolupáchateľstvom v súbehu s prečinom nepriamej korupcie. TASR o tom informoval hovorca KP v Trnave Mojmír Huna.
Ako priblížil, obvinený mal spolu s ďalšími dvoma osobami, ktoré sú už právoplatne odsúdené, na rôznych oddeleniach cudzineckej polície po celom území SR s cieľom nezákonného finančného prospechu umožniť ôsmim štátnym príslušníkom z tretích krajín zo Srbskej republiky a Severného Macedónska nelegálne zotrvať na území SR i iných členských štátov EÚ. Skutku sa mal dopustiť v období od septembra 2023 do apríla 2024.
„Vytvorili fiktívne podmienky pre naplnenie formálnych náležitostí na získanie prechodného pobytu prevažne za účelom podnikania na území SR v pobytovej agende za finančnú odplatu v sumách 1800 až 2500 eur za pobyt,“ ozrejmil hovorca žalovaný skutok. Prokurátor KP v Trnave podal obžalobu na Martina K. v piatok 7. novembra.
