Prokurátor podal obžalobu na starostu obce z okresu Revúca

Bratislava 10. novembra (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v týchto dňoch dve obžaloby na Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) na dve osoby, medzi nimi aj na starostu jednej obce z okresu Revúca Jána B., a to za volebnú korupciu. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



"Prokurátor ÚŠP podal 8. novembra obžalobu na ŠTS na obvineného Jána B. starostu obce v okrese Revúca za pokračovací prečin volebnej korupcie," uviedla hovorkyňa.



Ako priblížila, v minulom roku v deň konania novembrových komunálnych volieb odovzdal Adamovi S., Emilovi H. a Miroslavovi M. po 20 eur za to, že ho títo volili ako kandidáta na starostu v komunálnych voľbách. Pritom Adam S. a Miroslav M. mu preukázali fotografiu svojho volebného lístka. Adamovi S. a Emilovi H. odovzdal úplatok v budove obecného úradu a Miroslavovi M. pred svojím domom.



V tom istom prípade podal prokurátor ÚŠP obžalobu na jedného z prijímateľov úplatku, a to na obvineného Miroslava M. za prečin volebnej korupcie zase 6. novembra. "V okrese Revúca pred domom kandidáta na starostu obce prevzal Miroslav M. od kandidáta 20 eur za to, že ho volil vo voľbách, ktoré sa konali 10. novembra 2018, do orgánov územnej samosprávy za starostu, čo preukázal odfotografovaným hlasovacím lístkom vo svojom mobile," priblížila skutok Tökölyová.



Spomínaní Adam S. a Emil H. toto konanie oznámili orgánom činným v trestnom konaní, preto sú v postavení svedkov.