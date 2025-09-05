< sekcia Regióny
Prokurátor podal žalobu na muža, podvodom chcel získať 75 miliónov eur

Autor TASR
Trenčín 5. septembra (TASR) - Trenčiansky krajský prokurátor podal na Špecializovaný trestný súd obžalobu na osobu S. S. pre zločin podvodu v štádiu pokusu. Od štátu chcel vylákať viac ako 75 miliónov eur. Informoval o tom hovorca Krajskej prokuratúry v Trenčíne Marián Sipavý.
S. S. prostredníctvom spriaznených osôb konajúcich v mene obchodnej spoločnosti vykonal celý rad úkonov s cieľom vylákať finančné prostriedky vo výške viac ako 75 miliónov eur prostredníctvom žaloby proti Slovenskej republike.
„Zabezpečil vyhotovenie antedatovaných zmlúv s ruskou obchodnou spoločnosťou, ktoré boli spolu s ďalšími antedatovanými dokumentmi podkladom pre vypracovanie znaleckého posudku k údajnému ušlému zisku spoločnosti,“ doplnil hovorca.
