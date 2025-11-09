< sekcia Regióny
Prokurátor rozhodne o väzbe rodičov obvinených z týrania bábätka
Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 19-ročnej žene a 21-ročnému mužovi za zločin tyranie blízkej osoby a zverenej osoby.
Autor TASR
Galanta 9. novembra (TASR) - Polícia predložila prokurátorovi návrh na väzobné stíhanie v prípade rodičov obvinených z týrania štvormesačného bábätka v okrese Galanta, ktoré skončilo v nemocnici so život ohrozujúcimi zraneniami. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Policajti prípad označili za mimoriadne závažný. „V piatok (7. 11.) dopoludnia bolo do jednej z bratislavských nemocníc prevezené len štvormesačné dieťa s viacerými vážnymi, život ohrozujúcimi zraneniami. Podľa predbežných zistení vzniklo dôvodné podozrenie, že dieťa mohlo byť týrané,“ priblížila.
Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 19-ročnej žene a 21-ročnému mužovi za zločin tyranie blízkej osoby a zverenej osoby. „Obaja rodičia boli zadržaní a v súčasnosti sa nachádzajú v cele policajného zaistenia. Spis bol predložený okresnému prokurátorovi s návrhom na ich väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov,“ doplnila.
