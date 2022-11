Prokurátor ÚŠP podal návrh na vzatie obvineného Rudolfa K. do väzby

Bratislava 18. novembra (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v piatok na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku návrh na vzatie obvineného dosluhujúceho starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa K. do väzby. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan.



O väzbe by mal ŠTS začať rozhodovať v sobotu (19. 11.) dopoludnia. Rudolfa K. zadržala Národná kriminálna agentúra v stredu (16. 11.) v rámci akcie Development. Vyšetrovateľ ho obvinil z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.