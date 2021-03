Prokurátor v kauze razie v osade ustúpil od obžaloby u piatich Rómov

Košice 5. marca (TASR) - V prípade piatich zo šiestich Rómov, ktorí boli v kauze policajnej razie v osade v Moldave nad Bodvou obžalovaní z krivej výpovede a krivého obvinenia, prokurátor ustúpil od obžaloby. TASR to v piatok potvrdil Branislav Bujňák z Krajskej prokuratúry (KP) Košice.



Od obžaloby ustúpil prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I v stredu (3. 3.) vo vzťahu k obžalovaným Leonardovi H., Rolandovi D., Milanovi H., Júliusovi H. a Róbertovi R. Stalo sa tak "po oboznámení sa so stanoviskom Generálnej prokuratúry SR a po opätovnom prehodnotení skutkového stavu veci (subjektívnej a objektívnej stránky konania)".



Z prečinu krivej výpovede a krivej prísahy bola obžalovaná aj Irena M. "V trestnej veci obžalovanej Ireny M. k dnešnému dňu konanie pred súdom naďalej pokračuje," uviedol Bujňák.



Pri kontroverznej akcii 19. júna 2013 v rómskej osade na Budulovskej ulici v Moldave nad Bodvou zasahovalo viac ako 60 policajtov. Šiesti Rómovia vypovedali, že ich bezdôvodne a brutálne bili. Podľa inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorá zásah preverovala, však policajti konali v súlade so zákonom. Prokuratúra následne Rómov, pôvodne v pozícii poškodených, obžalovala z trestného činu. Tí vinu odmietali a celý proces vnímali ako nespravodlivý.