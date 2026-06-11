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Prokurátor zastavil trestné stíhanie sudcu z policajnej akcie Búrka
Policajná akcia Búrka sa uskutočnila v skorých ranných hodinách 11. marca 2020.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Sudca Krajského súdu v Bratislave Eugen Palášthy vo štvrtok oznámil predsedníčke Súdnej rady SR Marcele Kosovej, že bolo prokurátorom voči nemu právoplatne zastavené trestné stíhanie, pretože je dostatočne odôvodnený záver, že nespáchal stíhaný skutok. Stíhanie súviselo s kauzou Búrka. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia Kancelárie Súdnej rady SR.
„Zadržaní sudcovia boli viacerými predstaviteľmi tohto štátu, vrcholnými predstaviteľmi justície a mnohými novinármi ‚odsúdení‘ takmer okamžite. Prezumpcia neviny bola vymazaná. Ďalšie roky nesmeli súdiť a niektorí stále nesmú,“ zdôraznila Kosová s tým, že do dnešného dňa nie je nikto z obvinených sudcov právoplatne odsúdený na základe dokazovania pred súdom.
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) vo videu na sociálnej sieti povedal, že sudcovi nepomohla žiadna novela Trestného zákona, žiadna zmena legislatívy. „Čelil trestnému stíhaniu šesť rokov, bol vo väzbe, prišiel o výkon funkcie, o dobré meno, o pokojný život,“ podčiarkol. Potrebné je podľa jeho slov neustále pripomínať prezumpciu neviny.
Policajná akcia Búrka sa uskutočnila v skorých ranných hodinách 11. marca 2020. Predchádzalo jej uznesenie o vznesení obvinenia z 9. marca 2020, ktorým bolo 13 sudcov, jednej bývalej sudkyni a ďalším štyrom osobám vznesené obvinenie prevažne pre zločiny podplácania, prijímania úplatku či zasahovania do nezávislosti súdov.
„Zadržaní sudcovia boli viacerými predstaviteľmi tohto štátu, vrcholnými predstaviteľmi justície a mnohými novinármi ‚odsúdení‘ takmer okamžite. Prezumpcia neviny bola vymazaná. Ďalšie roky nesmeli súdiť a niektorí stále nesmú,“ zdôraznila Kosová s tým, že do dnešného dňa nie je nikto z obvinených sudcov právoplatne odsúdený na základe dokazovania pred súdom.
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) vo videu na sociálnej sieti povedal, že sudcovi nepomohla žiadna novela Trestného zákona, žiadna zmena legislatívy. „Čelil trestnému stíhaniu šesť rokov, bol vo väzbe, prišiel o výkon funkcie, o dobré meno, o pokojný život,“ podčiarkol. Potrebné je podľa jeho slov neustále pripomínať prezumpciu neviny.
Policajná akcia Búrka sa uskutočnila v skorých ranných hodinách 11. marca 2020. Predchádzalo jej uznesenie o vznesení obvinenia z 9. marca 2020, ktorým bolo 13 sudcov, jednej bývalej sudkyni a ďalším štyrom osobám vznesené obvinenie prevažne pre zločiny podplácania, prijímania úplatku či zasahovania do nezávislosti súdov.