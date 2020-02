Prokurátor zrušil obvinenia v kauze nájomného školy v Sečovciach

Sečovce/Bratislava 19. februára (TASR) – Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zrušil uznesenie vyšetrovateľa o obvinení štyroch osôb v kauze predraženého nájomného pre elokované pracovisko strednej školy v Sečovciach. Medzi obvinenými boli aj bývalý vedúci odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) Štefan K. a Alica K., bývalá riaditeľka Spojenej školy Dobšiná, pod ktorú spadá elokované pracovisko.



"Celé uznesenie vyšetrovateľa týkajúce sa štyroch obvinených osôb prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry na základe vlastnej kompetencie, to jest nie za základe sťažností obvinených, 18. februára 2020 zrušil ako nezákonné," potvrdila v stredu pre TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. Dodala, že v súčasnom štádiu nebude úrad nad rámec tohto vyjadrenia poskytovať žiadne ďalšie informácie.



V kauze boli obvinení aj konateľka firmy S1 Beáta P. a Ivan S. Národná kriminálna agentúra (NAKA) 21. januára štvoricu zadržala a obvinila z majetkovej trestnej činnosti. Vyšetrovateľ spracoval aj podnet na ich väzobné stíhanie, na ďalší deň ich však prepustili.



Predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku zrušenie obvinení podľa jeho slov prekvapilo. "Platí, že trestné stíhanie vo veci pokračuje, preto sa z nášho pohľadu týmto rozhodnutím nič nemení. Košický samosprávny kraj bude naďalej pomáhať orgánom činným v trestnom konaní, ktoré vec prešetrujú. Prekvapuje ma tá rýchlosť pred parlamentnými voľbami a nechám na ľuďoch, nech si na to vytvoria názor sami," uviedol v reakcii.



Nájomnú zmluvu pre elokované pracovisko v Sečovciach uzatvorila spoločnosť S1 a Spojená škola Dobšiná v septembri 2013 s dodatkom v auguste ďalšieho roku, keď stál na čele KSK Zdenko Trebuľa. Kraj platil ročne za prenájom priestorov na ulici Dargovských hrdinov 71 v Sečovciach spolu s prevádzkovými nákladmi 897.000 eur. Podľa neskoršieho znaleckého posudku Úradu KSK však bola všeobecná hodnota nájmu len 31.700 eur.



Po výmene na poste predsedu KSK došlo v decembri 2017 k finančnej kontrole z Úradu KSK, ktorá zistila v kauze nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami a rozpor zmluvy s viacerými právnymi predpismi. V septembri 2018 Úrad KSK, ktorý je zriaďovateľom školy, informoval o odvolaní riaditeľky Alice K., v novembri sa elokované pracovisko presťahovalo v Sečovciach do iných priestorov, pričom tento nový nájom predstavoval ročne 27.000 eur. Predchádzajúci nájom škola prestala platiť.



Podľa Trnku bola pôvodná nájomná zmluva neplatná a kraj podal žalobu na vydanie bezdôvodného obohatenia voči spoločnosti S1. "Kraju vznikla škoda takmer 4,5 milióna eur, ktoré si aktuálne vymáhame súdnou cestou, a ja verím, že tieto peniaze sa vrátia späť do rozpočtu KSK a budú použité na správne účely," povedal v januári. Ak by kraj nezasiahol, táto suma sa podľa neho mohla vyšplhať až na 12 miliónov eur.