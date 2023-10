Prokurátori vzdelávajú študentov na besedách s odsúdenými

Sučany 13. októbra (TASR) - Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany dlhodobo organizuje besedy s odsúdenými pre školy a vzdelávacie inštitúcie. Ich cieľom je zabrániť vzniku rizika užívania drog, poukazovať na následky ich užívania, výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová.



Doplnila, že na protidrogovom projekte spolupracujú Zbor väzenskej a justičnej stráže, prokurátori a policajti. "Na besedách sa odsúdení, ktorí na vlastnej koži pocítili negatívne následky drog, snažia cez osobné skúsenosti študentom autenticky priblížiť vlastné príbehy pred nástupom do výkonu trestu a život vo výkone trestu. Do projektu v oblasti protidrogovej prevencie sa zapojila aj Krajská prokuratúra (KP) Žilina a Okresná prokuratúra (OP) Martin," uviedla.



Prokurátori na besedách vysvetľujú trestnoprávne dôsledky porušenia zákona a komunikujú so študentmi o možných postihoch. "Spolupráca viacerých rezortov pri realizácii preventívno-výchovných aktivít, zameraných na mládež, znásobuje ich účinnosť. Z tohto dôvodu budú v nadchádzajúcom období vykonávané obdobné aktivity aj v ďalších ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, a to v Žiline a Ružomberku," dodal žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh.



Ostatná diskusia pre študentov gymnázia v Dolnom Kubíne a gymnazistov evanjelickej spojenej školy v Martine sa podľa Drobovej uskutočnila za prítomnosti žilinského krajského prokurátora, námestníkov krajského prokurátora KP Žilina Jaroslava Kocúra a Viery Kubalovej, prokurátora vykonávajúceho dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave Petra Cabuka a predstaviteľov vedenia Krajského štátneho zastupiteľstva v Ostrave. V podobných aktivitách budú po pozitívnej spätnej väzbe od študentov prokurátori pokračovať aj v budúcnosti, dodala hovorkyňa GP SR.