Prokurátorka navrhuje väzbu pre útočníka z nemocnice na Kramároch

Bratislava 25. júna (TASR) - Prokurátorka podala návrh na väzobné stíhanie Zdeněka J., ktorý cez víkend v nemocnici na bratislavských Kramároch napadol pacienta a zdravotníkov. Výsluch obvineného by sa mal na Mestskom súde Bratislava I začať v utorok o 12.00 h. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla prokurátorka a hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Bratislave Gabriela Kováčová.



Prokurátorka podala väzobný návrh z dôvodov tzv. preventívnej väzby. "V prípade obvineného existuje dôvodná obava z pokračovania v trestnej činnosti," podotkla Kováčová.



Zdeněk J. fyzicky útočil v sobotu (22. 6.) podvečer na centrálnom príjme v nemocnici na bratislavských Kramároch krátko potom, čo bol do nej prevezený záchrannou zdravotnou službou. Čelí obvineniu z trestného činu výtržníctva spáchaného na chránenej osobe v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví spáchaného na chránenej osobe. V prípade preukázania vinu mu hrozí trest odňatia slobody až na tri roky.