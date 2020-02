LYŽIARSKA HALA: Prokurátorka žiada zrušiť územný plán Donovál

Bratislava 28. februára (TASR) – Prokurátorka žiada zrušiť územný plán obce Donovaly, ktorý počíta s výstavbou letnej lyžiarskej haly na Donovaloch. Pre TASR to potvrdil hovorca Okresnej prokuratúry Banská Bystrica Ivan Vozár.



"Prokurátorka Okresnej prokuratúry Banská Bystrica podala na základe podnetu protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) obce Donovaly, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu rekreačnej zóny komplexného strediska cestovného ruchu Donovaly podľa zmien a doplnkov číslo 14," uviedol Vozár.



Prokurátorka to odôvodňuje tým, že táto zmena územného plánu obce Donovaly nie je v súlade s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Donovaly podľa nej nedodržali zákonný postup pri vyhlásení VZN.



Prokurátorka vo svojom odôvodnení pripomína aj to, že územný plán jeho zmeny a doplnky č. 14 neschválilo obecné zastupiteľstvo, čo je podmienkou pre následné vyhlásenie VZN. Obec taktiež podľa prokurátorky nedodržala zákonný postup pri obstarávaní a prerokovaní návrhu územného plánu a zmien a doplnkov č. 14.



Obec pre TASR pred pár týždňami deklarovala, že stavba nemôže byť v rozpore s územným plánom BBSK, pretože územný plán obce Donovaly je v súlade s územným plánom BBSK.



Projektový manažér haly Igor Obšajsník tiež povedal, že projekt lyžiarskej haly pripravili na základe územného plánu obce Donovaly, ostatných schválených predpisov a v súčinnosti s povoľujúcimi úradmi.



Lyžiarska hala Donovalley Resort má slúžiť na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, plávanie, korčuľovanie a hokej. Súčasťou haly by mali byť aj reštaurácie a bary, hotel, oddychová zóna a konferenčné priestory, uvádza sa v zámere projektu. Hala by mala mať rozlohu 4,48 hektára a stáť 60 miliónov eur. Petíciu proti jej výstavbe podpísalo viac ako 22.000 ľudí.