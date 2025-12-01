< sekcia Regióny
Prokurátorku Pavlaninovú oslobodili v prípade súvisiacim s OZ Allatra
Skutok uvádzaný v disciplinárnom návrhu nie je podľa senátu NSS disciplinárnym previnením. Rozhodnutie je právoplatné.
Autor TASR
Bratislava 1. decembra (TASR) - Prokurátorku Luciu Pavlaninovú oslobodil v pondelok Najvyšší správny súd (NSS) SR spod disciplinárneho návrhu, ktorý súvisel s jej údajným sympatizovaním s občianskym združením Allatra. Skutok uvádzaný v disciplinárnom návrhu nie je podľa senátu NSS disciplinárnym previnením. Rozhodnutie je právoplatné.
Disciplinárny návrh na Pavlaninovú podal žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh. Dôvodom podania disciplinárneho návrhu na prokurátorku bolo, že sa zúčastnila na úkonoch trestného konania v trestnej veci zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, pričom v danej veci figurujú združenia Allatra a Tvorivá spoločnosť, s ktorými mala Pavlaninová sympatizovať. V rámci disciplinárneho návrhu Balogh navrhoval znížiť Pavlaninovej plat o 15 percent na tri mesiace.
