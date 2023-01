Prokuratúra ešte nemá spis v súvislosti s vraždou v Michalovciach

Košice 4. januára (TASR) - Dozorový prokurátor ešte nedisponuje vyšetrovacím spisom ani podnetom vyšetrovateľa na podanie návrhu na vzatie do väzby obvineného 18-ročného muža v súvislosti s vraždou v Michalovciach. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajskej prokuratúry (KP) Košice Jarmila Janová.



Policajný prezident Štefan Hamran predpokladá, že osoba bude väzobne stíhaná, vidí dôvody na väzbu. "Z môjho pohľadu bola osoba zadržaná na úteku, čiže minimálne úteková väzba - tie dôvody tam určite sú. Bol by som nemilo prekvapený, ak by táto osoba nebola väzobne stíhaná, pretože sú tam aj preventívne dôvody," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii.



Policajný vyšetrovateľ v stredu obvinil 18-ročného podozrivého z obzvlášť závažného zločinu vraždy, ku ktorej došlo na Nový rok (1. 1.) v Michalovciach. Obeťou vraždy bola 46-ročná Michalovčanka.