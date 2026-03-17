Prokuratúra odložila piaty podnet týkajúci sa referenda v Skalici
Podnet sa týkal preskúmania možného nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta s platným zákonom, konkrétne v súvislosti so 48-hodinovým moratóriom pri konaní miestneho referenda.
Skalica 17. marca (TASR) - Okresná prokuratúra (OP) Skalica doručila mestu rozhodnutie o piatom podnete týkajúcom sa miestneho referenda. Potvrdila správnosť postupu mesta a podnet vyhodnotila ako nedôvodný, ako aj v predchádzajúcich prípadoch. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
„Aj keď išlo o moratórium spojené s voľbami, jeho závery sú do určitej miery aplikovateľné aj na moratórium pred referendom. Ústavný súd konštatoval, že účelom moratória je upokojenie vyhrotenej atmosféry a vytvorenie priestoru pre obyvateľov obce na slobodné rozhodnutie sa, ako budú hlasovať,“ uviedla OP vo svojom rozhodnutí.
Podnet sa týkal preskúmania možného nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta s platným zákonom, konkrétne v súvislosti so 48-hodinovým moratóriom pri konaní miestneho referenda. Ide o pokračovanie série preverovaní postupu samosprávy v Skalici, keď prokuratúra v minulosti nezistila nezákonnosť konania mesta pri predchádzajúcich podaniach.
Jeden z dávnejších podnetov sa týkal zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ) a hlasovania o doplnení programu rokovania, druhý podnet sa týkal postupu mesta pri vybavovaní petície občanov, tretí bol o preskúmaní zákonnosti prerušenia zasadnutia MsZ a štvrtý mal preskúmať zákonnosť postupu MsZ Skalice, kde malo podľa podávateľa prísť k procedurálnym nezrovnalostiam.
