Utorok 17. marec 2026
Prokuratúra odložila piaty podnet týkajúci sa referenda v Skalici

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Skalica 17. marca (TASR) - Okresná prokuratúra (OP) Skalica doručila mestu rozhodnutie o piatom podnete týkajúcom sa miestneho referenda. Potvrdila správnosť postupu mesta a podnet vyhodnotila ako nedôvodný, ako aj v predchádzajúcich prípadoch. Samospráva o tom informovala na svojom webe.

„Aj keď išlo o moratórium spojené s voľbami, jeho závery sú do určitej miery aplikovateľné aj na moratórium pred referendom. Ústavný súd konštatoval, že účelom moratória je upokojenie vyhrotenej atmosféry a vytvorenie priestoru pre obyvateľov obce na slobodné rozhodnutie sa, ako budú hlasovať,“ uviedla OP vo svojom rozhodnutí.

Podnet sa týkal preskúmania možného nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta s platným zákonom, konkrétne v súvislosti so 48-hodinovým moratóriom pri konaní miestneho referenda. Ide o pokračovanie série preverovaní postupu samosprávy v Skalici, keď prokuratúra v minulosti nezistila nezákonnosť konania mesta pri predchádzajúcich podaniach.

Jeden z dávnejších podnetov sa týkal zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ) a hlasovania o doplnení programu rokovania, druhý podnet sa týkal postupu mesta pri vybavovaní petície občanov, tretí bol o preskúmaní zákonnosti prerušenia zasadnutia MsZ a štvrtý mal preskúmať zákonnosť postupu MsZ Skalice, kde malo podľa podávateľa prísť k procedurálnym nezrovnalostiam.
