< sekcia Regióny
Prokuratúra podala obžalobu na viaceré osoby za zločin podplácania
Obžaloba súvisí s predĺžením zmlúv o sprostredkovaní poistenia pre Dopravný podnik mesta Bratislava a mestské podniky v Bratislave ešte v roku 2023 bez verejného obstarávania.
Autor TASR
Trenčín/Bratislava 21. augusta (TASR) - Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Trenčíne podal v utorok (19. 8.) obžalobu na Špecializovaný trestný súd v Pezinku na dve fyzické a jednu právnickú osobu za zločin podplácania. Obžaloba súvisí s predĺžením zmlúv o sprostredkovaní poistenia pre Dopravný podnik mesta Bratislava a mestské podniky v Bratislave ešte v roku 2023 bez verejného obstarávania. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca KP v Trenčíne Marián Sipavý.
„Obvinený konateľ spoločnosti P. H. na začiatku roka 2023 poveril obvinenú Z. K. K., aby oslovovala v mene obvinenej obchodnej spoločnosti príslušné osoby v súvislosti s predĺžením zmlúv o sprostredkovaní poistenia bez riadneho verejného obstarávania, ktoré mala v tom čase obvinená obchodná spoločnosť uzavreté s Dopravným podnikom mesta Bratislava, alebo uzavretím zmluvy o sprostredkovaní poistenia pre všetky mestské podniky mesta Bratislava,“ ozrejmil Sipavý.
Obvinená Z. K. K. sa podľa neho 13. júla 2023 po predchádzajúcej telefonickej dohode osobne stretla s agentom, kde ho požiadala o pomoc pri predĺžení poisťovacej zmluvy obvinenej obchodnej spoločnosti s Dopravným podnikom mesta Bratislava s celkovou hodnotou zákazky vo výške 2,3 milióna eur. „O deň neskôr sa následne agent stretol s obvinenými P. H. a Z. K. K., kde P. H. agentovi uviedol, že chce sprostredkovať poistenie pre všetky mestské podniky mesta Bratislava s objemom zákazky vo výške štyri milióny eur. Zároveň mu zdôraznil, že je za to ochotný dať v hotovosti ročne 500.000 eur, pričom suma by predstavovala finančnú úplatu pre agenta, ak by zabezpečil úspešné uzavretie zmlúv prostredníctvom svojich kontaktov bez riadneho verejného obstarávania,“ dodal.
„Obvinený konateľ spoločnosti P. H. na začiatku roka 2023 poveril obvinenú Z. K. K., aby oslovovala v mene obvinenej obchodnej spoločnosti príslušné osoby v súvislosti s predĺžením zmlúv o sprostredkovaní poistenia bez riadneho verejného obstarávania, ktoré mala v tom čase obvinená obchodná spoločnosť uzavreté s Dopravným podnikom mesta Bratislava, alebo uzavretím zmluvy o sprostredkovaní poistenia pre všetky mestské podniky mesta Bratislava,“ ozrejmil Sipavý.
Obvinená Z. K. K. sa podľa neho 13. júla 2023 po predchádzajúcej telefonickej dohode osobne stretla s agentom, kde ho požiadala o pomoc pri predĺžení poisťovacej zmluvy obvinenej obchodnej spoločnosti s Dopravným podnikom mesta Bratislava s celkovou hodnotou zákazky vo výške 2,3 milióna eur. „O deň neskôr sa následne agent stretol s obvinenými P. H. a Z. K. K., kde P. H. agentovi uviedol, že chce sprostredkovať poistenie pre všetky mestské podniky mesta Bratislava s objemom zákazky vo výške štyri milióny eur. Zároveň mu zdôraznil, že je za to ochotný dať v hotovosti ročne 500.000 eur, pričom suma by predstavovala finančnú úplatu pre agenta, ak by zabezpečil úspešné uzavretie zmlúv prostredníctvom svojich kontaktov bez riadneho verejného obstarávania,“ dodal.