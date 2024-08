Prokuratúra: Muž, ktorý vykradol hrdinu SNP, čelí návrhu na väzbu

Banská Bystrica 31. augusta (TASR) - Prokurátorka Okresnej prokuratúry Banská Bystrica podala sudcovi návrh na vzatie do väzby obvineného 30-ročného muža, ktorý vykradol dom hrdinu SNP Vladimíra Strmeňa. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová.



"Vo veci krádeže v dome veterána SNP V. S. prokurátorka Okresnej prokuratúry Banská Bystrica podala sudcovi pre prípravné konanie Okresného súdu Banská Bystrica návrh na vzatie do väzby obvineného L. S., trestne stíhaného pre prečiny krádeže a porušovania domovej slobody, a to pre dôvodnú obavu z možného pokračovania v trestnej činnosti," priblížila Drobová.



Polícia zadržala v piatok (30. 8.) 30-ročného páchateľa, ktorý vykradol 29. augusta počas osláv 80. výročia SNP v Banskej Bystrici dom jedného z posledných žijúcich priamych účastníkov Povstania, 96-ročného Strmeňa. Muž sa ku skutku priznal. Odcudzil rôzne veci, prsteň, hodnotné Strmeňove medaily a finančnú hotovosť vo výške 200 eur. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže a prečinu porušovania domovej slobody.