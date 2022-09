Prokuratúra sa nebude zaoberať memorandom k električkovej trati

Bratislava 21. septembra (TASR) – Krajská prokuratúra v Bratislave sa nebude zaoberať memorandom, ktoré uzatvorilo hlavné mesto s developerom J&T Real Estate (JTRE) v súvislosti s plánovanou električkovou traťou, ktorá má viesť aj pred novou budovou SND na Pribinovej ulici v Bratislave. Pre TASR to uviedol hovorca prokuratúry Juraj Chylo. Podnet podal ešte v júni vtedajší hlavný kontrolór mesta Marián Miškanin.



"Krajská prokuratúra v Bratislave podnet na preskúmanie memoranda o spolupráci zo 6. júna 2022 odložila, pretože nejde o akt orgánu verejnej správy pri výkone verejnej správy," tlmočil reakciu prokuratúry Chylo.



Odôvodňuje to tým, že prokuratúra zo zákona neskúma všetko, ale len rozhodnutia orgánov verejnej správy vydané z pozície moci voči iným subjektom. Ide napríklad o rozhodnutia, opatrenia, uznesenia či nariadenia. V prípade memoranda ide podľa neho o "džentlmenskú dohodu". "Ustanovenia memoranda nie sú pre strany právne záväzné a vymáhateľné a nemôžu priamo alebo nepriamo viesť k vzniku a zakladať akékoľvek práva, nároky, povinnosti a záväzky," poznamenal Chylo.



Doplnil, že strana, ktorá podnet podáva, má podľa zákona o prokuratúre právo požiadať o preskúmanie. V takom prípade by sa podnetom zaoberala Generálna prokuratúra SR.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo podpísal v súvislosti s plánovanou električkovou traťou memorandum o spolupráci s developerom, ktorý má v okolí Pribinovej viacero investičných projektov. Investor má napríklad odovzdať dokumentáciu stavby pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), územné rozhodnutie, projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby. Prispieť plánuje aj finančne. Mesto má napríklad po splnení zákonných a vecných požiadaviek vydať záväzné stanovisko k projektu stavby a zabezpečiť pozemky vo svojom vlastníctve.



Plánovaná električková trať popred novú budovu SND vyvolala negatívne reakcie zo strany ministerstva kultúry, ktoré vlastní na tomto území pozemky, i zo strany vedenia SND. Obávajú sa negatívneho vplyvu na prevádzku divadla. Mesto, naopak, toto trasovanie považuje za najlepší variant. Magistrát deklaruje zrealizovanie čo najpresnejšieho hodnotenia vplyvu trasy električky v blízkosti divadla, a to aj meraním hluku a vibrácií. Opakovane poukazuje na expertov, podľa ktorých trať pri prijatí primeraných opatrení nebude mať výrazný vplyv na divadlo.