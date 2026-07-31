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Prokuratúra sa zaoberá prepisom štátnych pozemkov v NP Poloniny

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Na snímke generálny prokurátor Maroš Žilinka . Foto: TASR – Maroš Herc

Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Autor TASR
Stakčín 31. júla (TASR) - Generálna prokuratúra SR z úradnej povinnosti, ex offo, koná vo veci prepísania stoviek hektárov štátnych pozemkov v Národnom parku (NP) Poloniny katastrálnym odborom Okresného úradu Snina. Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti. Na prípad upozornil Denník N.

Kataster podľa jeho zistení prepísal takmer 800 hektárov lesných pozemkov nad obcou Stakčínska Roztoka, ktoré boli vo vlastníctve Slovenskej republiky, na súkromné fyzické a právnické osoby. Obísť mal pritom rozsudok súdu.

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