Prokuratúra: V kauze cintorína v Ladomirovej pokračuje vyšetrovanie

Bratislava 29. marca (TASR) - V kauze údajného nelegálneho zásahu do cintorína z prvej svetovej vojny v obci Ladomirová (okres Svidník) naďalej pokračuje vyšetrovanie. Doteraz nikoho neobvinili. TASR to potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry (KP) Prešov Marián Spišák.



"Vec je v štádiu po začatí trestného stíhania. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie žiadnej fyzickej ani právnickej osobe," uviedol s tým, že v súčasnosti sa vykonávajú procesné úkony, na ktorých sa osobne zúčastňuje prokurátor KP Prešov.



Vyšetrovateľ okresnej kriminálky vo Svidníku pôvodne v kauze prečinu hanobenia miesta posledného odpočinku ukončil vyšetrovanie a vec postúpil príslušnému okresnému úradu. Prokuratúra rozhodla o pokračovaní vyšetrovania.



Ruská ambasáda vlani v septembri uviedla, že vtedajší starosta obce Ladomirová Vladislav Cuper dal cintorín bagrom zrovnať so zemou. Starosta reagoval, že to nie je pravda a hroby zostali naďalej na svojich miestach. Polícia vtedy informácie Ruskej federácie označila za hoax.