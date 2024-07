Prokuratúra: V kauze policajného násilia dosiaľ nikoho neobvinili

Košice 9. júla (TASR) - V medializovanej kauze policajného násilia v Košiciach je vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a trestného činu ublíženia na zdraví formou spolupáchateľstva. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajskej prokuratúry Košice Jarmila Janová s tým, že doposiaľ nebolo vznesené obvinenie voči žiadnej osobe. V súvislosti s prípadom a jeho medializáciou sa v utorok vyjadril aj Košický samosprávny kraj (KSK).



K údajnej brutalite policajtov malo dôjsť pri vypočúvaní muža na obvodnom oddelení Košice - Staré Mesto na Pribinovej ulici.



"Dozorujúca prokurátorka vykonala previerku stavu vyšetrovania a zároveň vyšetrovateľovi pokynom uložila realizovať viaceré procesné úkony. Vzhľadom na to, že prípravné konanie je neverejné, bližšie informácie o vyšetrovaní poskytovať nebudeme," uviedla Janová.



Policajti 11. júna na Námestí Maratónu mieru obmedzili na slobode jedného muža, pričom následne na obvodnom oddelení polície mal utrpieť viaceré zranenia. Podľa medializovaných informácií sa malo trestné stíhanie týkať aj zločinu sexuálneho násilia.



KSK v stanovisku uviedol, čo predchádzalo zadržaniu muža na námestí, kde kraj sídli. Podľa stanoviska dotyčný muž prišiel 11. júna opakovane na Úrad KSK, pričom sa sťažoval, že ho neprijali do zamestnania. KSK uviedol, že muž zamestnancom agresívne nadával a napriek opakovaným výzvam odmietal opustiť priestory úradu, na čo zamestnanci privolali štátnu políciu. "Svoje agresívne správanie vystupňoval tým, že sa hodil o zem, sám sa skotúľal po schodoch, čím si spôsobil značné zranenia. Svedkami jeho agresívneho, vulgárneho a absurdného správania počas celého dňa boli desiatky zamestnancov úradu," informoval KSK. Úrad poskytol polícii aj dostupný videozáznam z bezpečnostnej kamery.



Ministerstvo vnútra SR informovalo, že ak sa potvrdí porušenie zákona v kauze násilia na policajnej stanici, policajti budú trestne stíhaní a pôjdu okamžite do civilu. V prípade, ak padnú obvinenia, budú postavení mimo služby. Prípadom sa zaoberá Úrad inšpekčnej služby. Policajný zbor v kauze deklaroval, že odsudzuje akúkoľvek formu násilia a šikany.