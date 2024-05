V prípade zmiznutia študentky zastavili trestné stíhanie

Bratislava 29. mája (TASR) - V prípade zmiznutia študentky v Bratislave zastavili trestné stíhanie. Dôvodom mala byť duševná choroba obvineného Ivana P. Súd vydal predbežný príkaz na jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa bratislavskej krajskej prokuratúry Gabriela Kováčová. Upozornil na to portál tvnoviny.sk.



"Trestné stíhanie bolo uznesením dozorujúcej prokurátorky Krajskej prokuratúry Bratislava zo dňa 29. apríla zastavené a právoplatnosť nadobudlo dňa 22. mája po rozhodnutí nadriadenej prokuratúry o sťažnosti podanej splnomocneným zástupcom poškodenej," uviedla hovorkyňa.



Zároveň vysvetlila, že dôvodom rozhodnutia o zastavení trestného stíhania Ivana P. bola skutočnosť, že v čase spáchania skutkov trpel duševnou chorobou, pre ktorú nevedel ovládať svoje konanie a ani rozpoznať nebezpečenstvo svojho protiprávneho konania. "Tento záver vyplynul z vykonaného pomerne rozsiahleho znaleckého dokazovania," doplnila.



Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky minulý rok v septembri. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke.



Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil vtedy 54-ročného Ivana P. z Bratislavy zo zločinu znásilnenia a prečinu obmedzovania osobnej slobody. Súd vzal obvineného do väzby.