Prokuratúra v Skalici preverila dva podnety týkajúce sa postupu mesta
V súvislosti so spaľovňou sa napokon v Skalici v decembri 2025 konalo historicky prvé platné miestne referendum. Zúčastnilo sa na ňom takmer 56 percent voličov.
Autor TASR
Skalica 12. januára (TASR) - Okresná prokuratúra Skalica preverila dva podnety týkajúce sa postupu mesta Skalica. V oboch prípadoch dospela k záveru, že mesto neporušilo zákon a konalo správne. Podnety sa týkali jedného zo zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) a postupu mesta pri vybavovaní petície občanov, ktorí žiadali vyhlásenie miestneho referenda. Vyplýva to z dokumentov, ktoré samospráva zverejnila na webe.
Sťažnosť ohľadom zasadnutia MsZ z 10. septembra 2025 smerovala na hlasovanie o doplnení programu rokovania, konkrétne k bodu o zastavení plánovanej výstavby zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu. Podávateľ tvrdil, že zastupiteľstvo nemuselo byť uznášaniaschopné, pretože nebola vyhlásená výzva na prezentáciu poslancov. Prokuratúra po preverení konštatovala, že postup mesta bol v súlade so zákonom.
Druhý podnet sa týkal postupu mesta pri vybavovaní petície občanov, ktorí žiadali vyhlásenie miestneho referenda. Sťažnosť poukazovala na dĺžku kontroly podpisov, na nedostatok informácií a na obavy z netransparentnosti celého procesu. Aj v tomto prípade však prokuratúra nezistila žiadne porušenie zákona. Podľa prokuratúry teda nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia a oba podnety boli uzavreté.
V súvislosti so spaľovňou sa napokon v Skalici v decembri 2025 konalo historicky prvé platné miestne referendum. Zúčastnilo sa na ňom takmer 56 percent voličov. Väčšina obyvateľov v ňom odmietla výstavbu spaľovne odpadu na území mesta, a to bez ohľadu na to, kto by bol investorom. MsZ na poslednom zasadnutí (22. 12.) vlani následne prijalo uznesenie, v ktorom nesúhlasí s výstavbou Zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území mesta Skalica.
