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Prokuratúra:Bánovce nad Bebravou pri volebných obvodoch porušili zákon
Uznesením o určení počtu poslancov a volebných obvodov z apríla tohto roka sa prokuratúra zaoberala na základe podnetu.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 8. júla (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou pri určení volebných obvodov pre obdobie 2026 - 2030 porušila zákon o podmienkach výkonu volebného práva. Skonštatovala to Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou, ktorá v tejto súvislosti podala protest. Vyplýva to zo stanoviska Krajskej prokuratúry (KP) Trenčín pre TASR.
Uznesením o určení počtu poslancov a volebných obvodov z apríla tohto roka sa prokuratúra zaoberala na základe podnetu. Ten podala skupina mestských poslancov, podľa ktorých volebné obvody a počty poslancov nerešpektujú ústavný princíp o rovnosti váhy hlasu. Na rokovaní vtedy podali i vlastný návrh, mestské zastupiteľstvo (MsZ) vtedy väčšinou schválilo návrh radnice.
Nezákonnosť zistila prokuratúra pri uznesení, ktorým MsZ určilo sedem volebných obvodov v meste pre nasledujúce voľby do orgánov samosprávy mesta na volebné obdobie 2026 - 2030. „Uznesením MsZ bolo porušené ustanovenie zákona o podmienkach výkonu volebného práva, pretože počty volebných obvodov a počty v nich volených poslancov zastupiteľstva sú v rozpore s legálnou požiadavkou pomernosti, t. j. aby každému poslaneckému mandátu zodpovedal približne rovnaký počet obyvateľov s trvalým pobytom v danom volebnom obvode,“ informoval zastupujúci hovorca KP Trenčín Vlastimil Krokvička.
Mesto má mať podľa návrhu radnice vo volebnom období 2026 až 2030 celkom 15 poslancov, ktorí majú po novom pôsobiť v siedmich namiesto deviatich volebných obvodoch. Volebný obvod Juh a Východ majú zastupovať štyria poslanci, volebný obvod Stred a Sever traja poslanci, sídlisko Dubnička štyria, po jednom poslancovi majú mať volebné obvody, ktoré pozostávajú z mestskej časti Biskupice, Malé Chlievany, Dolné Ozorovce a Horné Ozorovce.
Radnica zníženie počtu poslancov odôvodnila poklesom počtu obyvateľov, zníženie počtu volebných obvodov má podľa nej zase priniesť rovnomernejšie rozdelenie mandátov, nielen podľa počtu obyvateľov, ale aj z hľadiska geografického rozloženia obyvateľov v jednotlivých obvodoch. Pri jednomandátových volebných obvodoch v mestských častiach argumentovala logickým historickým a geografickým opodstatnením a najmä praktickým hľadiskom.
Protestom prokuratúry by sa malo teraz zaoberať MsZ. Krokvička ozrejmil, že v zmysle zákona o prokuratúre má o ňom povinnosť rozhodnúť do 60 dní od jeho doručenia 2. júla.
Samospráva má povinnosť určiť volebné obvody najneskôr do 21. júla. „Pre prípad, že MsZ nevyhovie protestu prokurátora, je prokurátor oprávnený podľa zákona o prokuratúre podať proti uzneseniu v časti napadnutej protestom prokurátora žalobu na Správny súd v Banskej Bystrici,“ dodal Krokvička.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Uznesením o určení počtu poslancov a volebných obvodov z apríla tohto roka sa prokuratúra zaoberala na základe podnetu. Ten podala skupina mestských poslancov, podľa ktorých volebné obvody a počty poslancov nerešpektujú ústavný princíp o rovnosti váhy hlasu. Na rokovaní vtedy podali i vlastný návrh, mestské zastupiteľstvo (MsZ) vtedy väčšinou schválilo návrh radnice.
Nezákonnosť zistila prokuratúra pri uznesení, ktorým MsZ určilo sedem volebných obvodov v meste pre nasledujúce voľby do orgánov samosprávy mesta na volebné obdobie 2026 - 2030. „Uznesením MsZ bolo porušené ustanovenie zákona o podmienkach výkonu volebného práva, pretože počty volebných obvodov a počty v nich volených poslancov zastupiteľstva sú v rozpore s legálnou požiadavkou pomernosti, t. j. aby každému poslaneckému mandátu zodpovedal približne rovnaký počet obyvateľov s trvalým pobytom v danom volebnom obvode,“ informoval zastupujúci hovorca KP Trenčín Vlastimil Krokvička.
Mesto má mať podľa návrhu radnice vo volebnom období 2026 až 2030 celkom 15 poslancov, ktorí majú po novom pôsobiť v siedmich namiesto deviatich volebných obvodoch. Volebný obvod Juh a Východ majú zastupovať štyria poslanci, volebný obvod Stred a Sever traja poslanci, sídlisko Dubnička štyria, po jednom poslancovi majú mať volebné obvody, ktoré pozostávajú z mestskej časti Biskupice, Malé Chlievany, Dolné Ozorovce a Horné Ozorovce.
Radnica zníženie počtu poslancov odôvodnila poklesom počtu obyvateľov, zníženie počtu volebných obvodov má podľa nej zase priniesť rovnomernejšie rozdelenie mandátov, nielen podľa počtu obyvateľov, ale aj z hľadiska geografického rozloženia obyvateľov v jednotlivých obvodoch. Pri jednomandátových volebných obvodoch v mestských častiach argumentovala logickým historickým a geografickým opodstatnením a najmä praktickým hľadiskom.
Protestom prokuratúry by sa malo teraz zaoberať MsZ. Krokvička ozrejmil, že v zmysle zákona o prokuratúre má o ňom povinnosť rozhodnúť do 60 dní od jeho doručenia 2. júla.
Samospráva má povinnosť určiť volebné obvody najneskôr do 21. júla. „Pre prípad, že MsZ nevyhovie protestu prokurátora, je prokurátor oprávnený podľa zákona o prokuratúre podať proti uzneseniu v časti napadnutej protestom prokurátora žalobu na Správny súd v Banskej Bystrici,“ dodal Krokvička.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.