PROMILE NAMIESTO DIAGNÓZY: Opitú lekárku v Žiline šupli za mreže
V súvislosti s touto udalosťou lekárka čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Autor TASR
Žilina 18. februára (TASR) - Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 64-ročná lekárka, ktorá ordinovala v žilinskom zdravotníckom zariadení pod vplyvom alkoholu. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, pri dychovej skúške nafúkala viac ako jedno promile.
Dychovej skúške predchádzalo preverovanie anonymného oznámenia policajtmi z Obvodného oddelenia Policajného zboru Žilina-východ. „Policajti po príchode na miesto vyzvali 64-ročnú lekárku, aby sa podrobila dychovej skúške na alkohol, ktorú vykonala s pozitívnym výsledkom 0,59 mg/l, čo je 1,23 promile alkoholu,“ uviedla polícia.
Doplnila, že lekárke policajti obmedzili osobnú slobodu, predviedli ju na policajný útvar a bola umiestnená do cely policajného zaistenia. „V súvislosti s touto udalosťou lekárka čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bola obvinená žena prepustená na slobodu so súhlasom prokurátora,“ dodala polícia s tým, že ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
