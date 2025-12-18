< sekcia Regióny
Promo video UMB získalo ocenenie za komunikáciu projektu STICS
Autor TASR
Banská Bystrica 18. decembra (TASR) - Smart transformačné a inovačné konzorcium Slovensko (STICS) je projekt spájajúci samosprávy, univerzity, firmy, neziskové organizácie a expertov, aby vytvorili praktické digitálne riešenia, ktoré uľahčia život obyvateľom, zlepšia služby miest a obcí a podporia inteligentné a udržateľné riadenie územia. Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici získala ocenenie za komunikáciu samotného projektu. TASR o tom informovala Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie univerzity.
„Promo video vytvorené študentkami Ekonomickej fakulty UMB získalo prvé miesto a cenu poroty v súťaži SAVIA. Ide o mimoriadne prestížne ocenenie, ktoré pozitívne zviditeľňuje UMB a potvrdzuje, že univerzitné tímy dokážu prinášať kvalitné, kreatívne a inovatívne výstupy. Úspech zároveň ukazuje, že projekt STICS je nielen technologicky, ale aj komunikačne príťažlivý a dokáže efektívne približovať inovácie širokej verejnosti,“ priblížila Straková.
Ako vysvetlila, STICS plánuje otvorený dátový a inovačný systém, ktorý umožní obciam prepojiť informácie, ktoré už dnes zbierajú, no nemajú ich kde efektívne zdieľať a spracúvať. Vzniknú dátové mestské portály, inteligentné mapy, služby na podporu dopravného plánovania, vizualizácie územných plánov či moderné analytické nástroje. Pripravené sú i riešenia v oblasti energetiky, napríklad obecné energetické gridy na znižovanie nákladov verejných budov a monitorovanie spotreby energií. V projekte sa rozvíjajú tiež nové modely participácie, vzdelávania úradníkov a technológie na ochranu zdravia ako monitoring odpadových vôd na rýchle odhalenie patogénov.
Projekt sa realizuje od apríla a potrvá do konca septembra 2027. Prvé funkčné výsledky a prototypy sa začínajú zavádzať už v priebehu tohto roka v šiestich pilotných Living Laboch. Tieto priestory slúžia ako testovacie miesta, kde sa riešenia overujú v reálnych podmienkach, a kde ich môžu spoznať aj obyvatelia.
„STICS kladie veľký dôraz na otvorenú komunikáciu a prepájanie s verejnosťou. Obyvatelia sa postupne dostanú k online mapám, prehľadným dátovým portálom, vizualizáciám investícií či informáciám o kvalite prostredia a dianí v obci,“ vysvetlila Straková.
