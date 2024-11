Promóciou malých inžinierov sa skončila Detská hasičská univerzita

Zvolen 27. novembra (TASR) - Slávnostnou promóciou malých inžinierov sa v stredu skončila Detská hasičská univerzita vo Zvolene. Vzdelávací a preventívny program pre žiakov tretieho ročníka zvolenských základných škôl ukončilo 96 detí. TASR o tom informovala Iveta Mitterová z Katedry protipožiarnej ochrany Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO), ktorá šiesty ročník akcie organizovala.



Špeciálne ocenenie za úspešné štúdium získal v stredu deväťročný Richard Kamenský z cirkevnej základnej školy vo Zvolene. Ako povedal, z hasičov je nadšený. Uvedomil si, že je to dôležité povolanie a ľudia oceňujú ich prácu, statočnosť a hrdinstvo. Páči sa mu, že dokážu pomôcť tým, ktorí to v tom momente potrebujú. Zaujali ho tiež prednášky o poskytovaní prvej pomoci a o popáleninách. Na Detskú hasičskú univerzitu chcel ísť sám.



Cieľom detskej univerzity bolo zvýšiť povedomie žiakov v oblasti ochrany pred požiarmi. Zabezpečila to prostredníctvom štyroch stretnutí počas októbra a novembra. Každé bolo inak tematicky zamerané. Prvé bolo na tému hasiči a ich činnosť, kde vysvetlili ich základné úlohy. Druhé bolo o požiaroch a hasení, tretím bola hasičská technika s praktickou ukážkou. Deti videli vybavenie jednotlivých áut, cisternové striekačky, vyskúšali si aj pneumatické kliešte. Posledné vyučovanie bolo v spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK) a boli to zásady poskytnutia prvej pomoci.



Podľa Mitterovej tento rok okrem Zvolenčanov absolvovali detskú univerzitu aj deti z Mučína z Lučeneckého okresu, ktoré na každé stretnutie dochádzali. Tento ročník hodnotí pozitívne a podľa nej priniesli aj nové informácie a hostí. Boli to napríklad ľudia z hasičských zborov i dobrovoľní hasiči.



Partnermi hasičskej univerzity boli Hasičský a záchranný zbor, Dobrovoľná požiarna ochrana SR a SČK.