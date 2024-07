Promóciou ukončilo detskú univerzitu v Banskej Bystrici 43 detí

Banská Bystrica 19. júla (TASR) - Promóciou v aule Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici ukončili v júli 16. ročník Detskej univerzity UMB. Osvedčenia o absolvovaní si prevzalo 43 detí vo veku od osem do 15 rokov. TASR o tom informovala Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie UMB.



Dodala, že tento rok účastníci absolvovali deväť dní vzdelávania, poznávania a hier z rôznych oblastí a na viacerých fakultách univerzity. Počas prvého týždňa sa študenti zúčastnili workshopov z informatiky, robotiky a virtuálnej reality na fakulte prírodných vied. "Ďalší deň si vyskúšali umeleckú tvorbu šperkov na pedagogickej fakulte a dozvedeli sa zaujímavosti zo života včiel," objasnila. Nasledovalo spoznávanie histórie mesta spolu s deťmi z Detskej krajanskej univerzity, ktoré organizovalo Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB.



Druhý týždeň pokračoval na jednotlivých katedrách fakulty prírodných vied, kde deti mali pripravený program vrátane ryžovania zlata i spoznávania mikrosveta. "Ďalšie aktivity zahŕňali spoznávanie čínskej kultúry s hosťami z Konfuciovho inštitútu pre obchod pri UMB. Nechýbal ani výlet do Krajskej hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom," spomenula Straková s tým, že záver sa niesol v znamení pohybových a športových hier.



Univerzita každoročne otvára svoje brány deťom zo základných škôl, ktoré sú mimoriadne zvedavé a šikovné. Tým im umožňuje zažiť prvé kroky v ich vzdelávacom procese a počas prvých dvoch júlových týždňov sa stávajú študentami Detskej univerzity UMB. Jej cieľom je nielen vyplnenie prázdninového času. Je to aj podpora záujmu detí o získavanie vedomostí a zvýšenie ich motivácie na štúdium na vysokej škole.