Protestná blokáda priechodu Vyšné Nemecké sa skončila pred polnocou

Vyšné Nemecké 22. novembra (TASR) - Protestná blokáda hraničného priechodu Vyšné Nemecké - Užhorod sa skončila pred uplynulou polnocou. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance Agnesa Kopernická.



Hraničný priechod v utorok (21. 11.) popoludní zablokovalo vozidlo označené banermi s logom Únie autodopravcov Slovenska (UNAS). UNAS sa od toho dištancovala s tým, že išlo o aktivitu jednotlivca. "Ku pánovi, ktorý blokádu spôsobil, sa nikto nepripojil," dodala Kopernická.



Prípad blokády dodávkou s prívesom riešila polícia. "Policajti muža vyzvali, aby vozidlo zaparkoval na inom mieste, nakoľko však neuposlúchol výzvu policajtov, bude ďalej riešený v správnom konaní. Neuposlúchnutie výzvy policajta sa podľa zákona považuje za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky, za ktoré zákon ukladá sankciu od 60 do 300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá až do dvoch rokov," uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Čo sa týka kolóny, smerujúcej k východnej hranici, aktuálne meria zhruba osem kilometrov. Končí sa medzi obcami Orechová a Tibava. Kopernická pripomenula, že naďalej je v platnosti policajné opatrenie zamerané na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a radenie osobných a nákladných motorových vozidiel v smere k hraničnému priechodu. "V uvedenom úseku sa nachádzajú policajné hliadky na začiatku a konci obcí, riadia dopravu v oboch smeroch, keďže je prejazdný iba jeden jazdný pruh a radia kamióny mimo obývaných oblastí," spresnila.



UNAS na hodinu zablokovala hraničný priechod vo štvrtok (16. 11.), čím vyjadrila podporu poľských kolegom protestujúcim proti liberalizácii pravidiel Európskej únie (EÚ) pre ukrajinských dopravcov. Slovenskí autodopravcovia hrozia, že ak Európska komisia situáciu nebude riešiť, hranicu s Ukrajinou zablokujú úplne. Žiadajú, aby Brusel zaviedol pre ukrajinské vozidlá povolenky na prepravy, pretože európske spoločnosti im nevedia konkurovať.



Hraničný priechod Vyšné Nemecké - Užhorod čelí pre protestnú blokádu hraničných priechodov v Poľsku v uplynulých dňoch náporu kamiónovej dopravy. Či UNAS v najbližšej dobe pristúpi k blokáde, bude podľa jej predsedu Stanislava Skalu závisieť od postoja Ministerstva dopravy SR.